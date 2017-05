Inspector Barnaby: Collector`s Box 5 Nach drei Jahren im Amt und über zwei Dutzend gelösten Fällen widmet Edel:Motion nun auch Inspector John Barnaby seine erste Sammelbox.

Collector’s Boxen mit Tom Barnaby folgt nun die erste Sammelbox mit Nachfolger John Barnaby und allen 20 Folgen der Volumes 21 bis 25.Auch 20 Jahre nach dem Pilotfilm „Tod in Badger’s Drift“ ist der Erfolg von „Inspector Barnaby“ ungebrochen. Schon bei der Erstausstrahlung 1997 schalteten in Großbritannien 13,5 Millionen Zuschauer ein und machten Inspector Barnabys ersten Fall zum quotenstärksten Film des Jahres. Ab 2005 begeisterte zunächst John Nettles alias Inspector Tom Barnaby das deutsche Publikum und seit 2011 sein Nachfolger Neil Dudgeon alias John Barnaby konstant ein Millionenpublikum im ZDF.An dem Erfolgsrezept der Folgen mit John Nettles in der Hauptrolle hat sich auch mit Neil Dudgeon an der Spitze nichts geändert. „Die Morde, das Mysteriöse, die englische Landschaft, wundervolle Gaststars – all das bleibt erhalten“, sagt er. „Es ist eine Ehre für mich, in John Nettles‘ Fußstapfen zu treten“, erklärte Dudgeon dem Journalisten Olly Grant in einem Interview. Aber das „neue Paar“ (John Barnaby und Frau Sarah) wird „dem Stück eine gewisse Frische injizieren“. Das bekommt man gleich in der ersten Folge zu spüren, als Sarah John im neuen Haus mit einem Kuss empfängt und ihn direkt zum „Matratzentest“ ins Schlafzimmer führt.Langweilig wird’s bei Inspector Barnaby jedenfalls nie! Der neue Cast sorgt fürfrischen Wind, gleichzeitig aber auch für die gewohnte Spannung und den charmant-skurrilen Humor, der die Serie ausmacht. So stehen ereignisreiche Ermittlungen für John Barnaby und Co. in den 20 Folgen dieser Collector`s Box an, wie zum Beispiel ein vom Oldtimer aufgespießter Disc-Jockey, eine erdrosselte Mutter Oberin imKlostergarten, ein kopfloser Reiter auf einem Schimmel oder ein Mann, der bei einer Geister-Party von einem antiken Schwert getötet wird – im Midsomer Countygeschehen nicht nur viele, sondern auch die außergewöhnlichsten Morde. Ebenfalls enthalten ist der 100. Barnaby-Fall, der John Barnaby und seinen neuen Kollegen Charlie Nelson nach Kopenhagen verschlägt, wo ein Geschäftsmann aus Badger’s Drift ermordet wurde. Als Krönung erblickt die kleine Betty Barnaby das Licht der Welt. Die Collector`s Box bietet also alles was das Herz begehrt.Die Inspector Barnaby Collector’s Box 5 erscheint am 19. Mai 2017 bei Edel:Motion. Als Bonus warten Interviews mit Cast und Crew sowie „Behind theScenes“-Material auf die Zuschauer – knapp 30 Stunden feinster Krimigenuss.INHALT „Inspector Barnaby Collector’s Box 5“:Die DVD-Box enthält alle 20 Folgen der Volumes 21–25Volume 21Unter Oldtimern / Death in the Slow LaneMr Bingham ist nicht zu sprechen / Dark SecretsGesegnet sei die Braut / Echoes of the DeadEin Funke genügt / The Oblong MurdersVolume 22Die Druiden kommen / The Sleeper under the HillDas Biest muss sterben / The Night of the StagVier Bräute für Christus / A sacred TrustDie Vögel / A rare BirdVolume 23Du bist tot! / The Dark RiderEin Mörder kommt nach Hause / Murder of InnocenceSonne, Mord und Sterne / Written in the StarsDer Tod geht ins Kino / Death and the DivasVolume 24König Dame Tod / The Sicilian DefenceReif für die Rache / Schooled in MurderWer mit Geistern spielt … / The Christmas HauntingDa hilft nur beten / Let us preyVolume 25Der Trüffelschwein-Mörder / Wild HarvestFlieg, Mörder Flieg / The Flying ClubBarnaby muss Reisen / The Killings of CopenhagenBritisches Roulette / The Dagger ClubDARSTELLER „Inspector Barnaby”NEIL DUDGEONDer britische Schauspieler Neil Dudgeon spielt Inspector John Barnaby und wurde in Volume 20 als Cousin von Inspector „Tom“ Barnaby (John Nettles) eingeführt. Die Fans haben den „neuen“ Barnaby mit Begeisterung aufgenommen. Neil Dudgeon hat sein Handwerk an der University of Bristol gelernt, an der er Schauspiel studierte.GWILYM LEEDer in Birmingham aufgewachsene Schauspieler Gwilym Lee stößt in Volume 24 zum Team von Inspector Barnaby. Er ist die perfekte Ergänzung zu Neil Dudgeon und bringt neue Dynamik in die Serie als Assistent DS Charlie Nelson. Lee ist bekannt aus Filmen, wie „Restless“, „The Tourist“, „Fresh Meat“ und „Land Girls“. Er spielte schon im Alter von 16 Jahren im Theater und war unter anderem in „The Promise“, „Hamlet“, „Othello“, „Oedipus“, „Richard III“ und „King Lear“ zu sehen. Für sein Talent erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, wie den „Ian Charleson Award“.FIONA DOLMANDie in Schottland geborene Schauspielerin steht bereits seit 1997 für einige englische Serien vor der Kamera. Seit 2011 ist sie dem deutschen Publikum als Sarah Barnaby bekannt. Sie spielt die Rolle der Frau von John Barnaby und ist örtliche Grundschullehrerin. Zum Ende der Volume 25 erblickt ihre Serientochter Betty das Licht der Welt.TAMZIN MALLESONTamzin Malleson verkörperte von 2011 bis 2015 die Pathologin und Gerichtsmedizinerin Dr. Kate Wilding von Midsomer County. Die englische Filmschauspielerin glänzt seit 1996 in Engagements diverser Krimiserien. Seit 2015 nimmt sie die Rolle der Caroline Greaves in „Unforgotten“ ein. Ihre Familie ist ebenso musisch veranlagt. Ihr Mann und ihre Tochter stehen ebenfalls vor der Kamera und ihre Stiefkinder sind Sängerin Lily Allen und Schauspieler Alfie Allen (Game of Thrones).