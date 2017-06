In Neustadt-Glewe trifft sich die Welt – Fans aus über 45 Ländern strömen zur Airbeat-One 2017 mit Deutschlands größter Festivalbühne aller Zeiten

Freunde der elektronischen Musik aus vier Kontinenten werden 2017 auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe erwartet. Bis jetzt sind unter anderem Tickets nach Argentinien, Brasilien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Schweden, Spanien, Südafrika, Türkei und die USA verkauft worden. Die weiteste Anreise hat eine Gruppe von Fans aus Australien, die schon frühzeitig ihre Tickets für die Arbeat-One 2017 erworben haben.Doch nicht nur die Besucher machen den Flugplatz in Neustadt-Glewe zum globalen Mittelpunkt der elektronischen Musikszene, auch die Künstler sorgen für eine bis dato nie erreichte Internationalität. Über 150 Acts und DJs aus mehr als 20 Nationen werden an den Festivaltagen auf den fünf Bühnen spielen! Headliner wie Armin van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Felix Jaehn, Galantis, Gestört aber GeiL, Hardwell, Paul Kalkbrenner, KSHMR, Martin Solveig, Nervo, Nicky Romero, Showtek, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Yellow Claw, W&W werden die Fans aus der ganzen Welt begeistern.Schon mit der Verkündung der Maße der Mainstage haben die Veranstalter des Airbeat-One 2017 einen Superlativ geliefert. Beim Open Air Spektakel in Neustadt-Glewe wird die größte Festivalbühne Deutschlands stehen! 130 Metern Breite und 45 Metern Höhe – diese Mammut-Mainstage ist das Größte, was jemals in Deutschland gebaut wurde. 140 Trucks sind notwendig, um das Material allein für die Hauptbühne auf den Flugplatz zu bringen.1.000 Quadratmeter hochauflösender LEDs, 842 multifunktionale Spotlights, 24 RGB High Power Laser Systeme und 12,4 Tonnen Pyros, CO2 und SFX lassen den Himmel über Mecklenburg-Vorpommern erstrahlen. 200 Kubikmeter Wasser stehen für Special Effects zur Verfügung. Insgesamt 5.000 Quadratmeter Dekorationsplatten werden auf der Mainstage verbaut. Das dekorative Thema der diesjährigen Ausgabe dreht sich um die USA, doch welche Gestaltung die Bühne hat, wird erst auf dem Festival gelüftet.Fest steht bereits, dass Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival 2017 einen neuen Besucherrekord verzeichnen wird. Es gibt nur noch begrenzte Ticket-Kapazitäten in allen Kategorien unter folgendem Link:AIRBEAT-ONE 2017Full Line UpMAINSTAGEArmin van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Paul Kalkbrenner,Tiësto,Alison Wonderland, Carnage, Danny Avila, Don Diablo, Galantis, Headhunterz, Kshmr, Martin Solveig, Nervo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Ostblockschlampen, Showtek, Sunnery James & Ryan Marciano, Timmy Trumpet, Tube & Berger, Tujamo, Ummet Ozcan, Vinai, Will Sparks, Yellow Claw, W&WTERMINAL STAGEAlle Farben, Alan Walker, Felix Jaehn, Gestört aber GeiL, Jonas Blue, Klingande, Lost Frequencies, Lucas & Steve, Mike Perry, Sam Feldt, Air Dice, Artenvielfalt, Blondee, Boris Dlugosch, Dave Ramone, Dia Plattenpussys, EDX, Ferreck Dawn, Gunes Ergun, Hight aka Tim Deal, Hochanstaendig, Housekasper, Lexer, Mahmut Orhan, Marv, M22, Pretty Pink, Sarazar, Thomas LizzaraQ-DANCE STAGEAdaro, Adrenalize, Andy Svge, Angerfist, Atmozfears, Audiotricz,B-Front, Bass Modulators, Brennan Heart, Charly Lownoise & Mental Theo, Code Black, Coone, Cyber, Da Tweekaz, Demi Kanon, Devin Wild, Evil Activities, Frequencerz, Hard Driver, Korsakoff, Max Enforcer, NCBM, Noisecontrollers, Partyraiser, Psyko Punkz, Ran-D, Rebourne, The Prophet, Wasted Penguinz, Wildstylez, Zatox, VillainSECOND STAGEAnneli, Authentic, Blastoryz, Bliss, Bubble, Captain Hook, Coming Soon, Day.Din, E-Clip, Egorythmia, DJ Emok, Fabio & Moon, Infuso, Ismir, Jensson, Joel, Johan, Juno Reactor, Kimie, Kleysky, Klopfgeister, Krama, Liquid Soul, Neelix, Noize Virus, Omiki, PGM & Ila, Phaxe, Protonica, Querox, Ritmo, Schrittmacher, Skazi, Static Movement, Syncron, Vini Vici, YNKVIP & BEACH AREAAlma & August Lilienweiss, Animal Funk, Anstandslos & Durchgeknallt, Audio Stunts & Mahumba, Barthauer, Ben K, Björn Störig C-Ro, Daniel Ledwa, David K., Fancy Sound Module, Felix Gunert & Julian Pryzkopp, Florian Neubauer, Girard, Golden Toys, Husp, Jamie Loca & Don Rossi, Jonas Rolof, Karl Kirschmayer, Kaylab, Kim Noble, Kraut & Rüben, Kuestenklatsch Marc Werner, Marcus Brodowskimax Walcha, Ming, Nico Pusch, Noise & Breithaupt, Pascal M, Schimpf & Schande, Suntastic & Ps-Traxx, Tom B., Tom Pusch, Vimalavong