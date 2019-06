I Want Poetry-Indie Pop Duo veröffentlicht neue Single

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



“‘Adrenaline‘ beschreibt den Moment der ersten Berührung, die Energie, die elementare Kraft, die dich aufwühlt und packt. Adrenalin strömt durch deine Adern und dein Herz schlägt schneller beim bloßen Gedanken an das, was kommt”, so die Band.Adrenaline wurde produziert von Michael Vajna (Malky, Laing) and gemischt von Kieron Menzies (Lana Del Rey, Marina and the Diamonds). Das Video wurde von der Regisseurin Kristin Herziger gedreht, die ihr filmisches Können und ihre Kreativität bereits beispielsweise Alin Coen, Niels Frevert und Pohlmann zur Verfügung gestellt hat.I WANT POETRY sind Tine (vocals) und Till Moritz (keys). „Warmly familiar yet hauntingly crucial“ beschreibt das Musikportal Uberrock (UK) den Sound, vertraut und doch von einer unheimlichen Dringlichkeit.Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums “Tales” tourte die Band durch Deutschland, Tschechien und die Schweiz und spielte mehr als 200 Auftritte. Für ihre Liveperformance wurden I WANT POETRY mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet als “Beste Alternative Band”.Derzeit schreibt das Duo an seinem zweiten Album “Human Touch”, das Anfang 2020 erscheint. Ab Oktober 2019 sind I WANT POETRY wieder auf Tournee.