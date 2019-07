Hyperalarm unter dem höchsten Kirchturm der Welt-Ein Feuerwerk der Technomusik auf dem Ulmer Münsterplatz- Mit vielen Bildern

Den richtigen Riecher bewießen die Veranstalter in dem sie die wohl erfolgreichste Techno Band Europas aus Hamburg " Scooter" verpflichteten. Schon Stunden zuvor versammelten sich die Fans am Eingang, um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Als gegen 21.20 Uhr die Jungs verstärkt durch zwei Tänzer und zwei Tänzerinnen auf die Bühne kam, begann nicht nur ein Musikalisches sondern auch ein von Pyrotechnik geprägte Show der Superlative.Mehrere Tausend Zuschauer erlebten zu Beginn der knapp eineinhalb Stündigen Show den ersten Song One ( Always Hardcore) ."How Much is the Fish, Maria,oder " God Save the Queen" sind nur einige der 20 Songs, die das Auditorium feiern ließ. Scooter füllt in den Osteuropäischen Ländern Stadien mit mehr als 50.000 Besucher. Im Herbst diesen Jahres werden sie in Dänemark und in der Tschechei spielen. Das Ulmer Konzert war das einzige in ganz Süddeutschland. Daran dürfte es auch gelegen haben, daß der Münsterplatz brechend voll war.Sie erlebten unter anderem mit, wie aus der E- Gitarre des Frontmans beim Song " Fire"Funken sprühten.Über 30 Millionen Tonträger hat die Band weltweit verkauft. Ihren Informationen zufolge, hatten sie mehr Top Ten Hits als jeder andere deutsche Künstler.Von der Originalbesetzung ist nur noch H.P.Baxxter ( Hans- Peter Geerdes) dabei. Hyper Hyper dürfte natürlich nicht fehlen. Doch die Fans mußten auf diesen Klassiker bis zum Schluß warten.Das Alter des Auditoriums war bunt gemischt, was allerdings auch kein Wunder war, wenn man weiß, wie alt die Band ist. Fazit Scooter ist nicht nur Musikalisch ein Erlebnis. Die gesamte Show ist sehenswert. Tausende Fans dankten mit Applaus für eine geniale Show aus Pyro und Musik.