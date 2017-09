Honey kommt zur Radio 7 CharityNight - Alexander Keen (Honey) ist einer der Laudatoren

Die Beziehung zerbrach schon kurz nach den Dreharbeiten, für Honey aber kein Grund, nicht weiter die Öffentlichkeit und das Rampenlicht zu suchen. So zog der smarte Mittzwanziger ins RTL-Dschungelcamp ein, bekochte seine Dschungelmitbewohner beim „Perfekten Dinner“ auf VOX und ist seitdem Stammgast in den einschlägigen Promi-Magazinen. Im November kommt Alexander Keen also nun zur Radio 7 CharityNight in der ratiopharm Arena Ulm/Neu-Ulm.„Ich freu mich sehr auf die Gala und wenn ich mit meiner Teilnahme die Arbeit der Radio 7 Drachenkinder unterstützen kann, tue ich das gerne.“ Tickets für die glamouröse Gala gibt es auf radio7.de, das Einzelticket kostet 279,- Euro, ein ganz er Tisch 2.100 Euro.