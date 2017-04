Hoffnung auf einen schöneren Frühling- Maibäume in Leipheim und Riedheim

Ablaufplan des Rahmenprogramms in Riedheim, Beginn 18 Uhr, am Anger

Ablaufplan des Rahmenprogramms in Leipheim, Beginn 19 Uhr, Von-Richthofen-Str.:

Temperaturen kann es jetzt nur noch besser werden. Die Riedheimer und Leipheimer stimmen sich am einzig wirklich schönen Tag der Woche – am Sonntag, den 30. April - auf das Frühjahr ein.Schnee, Kälte, Frost – die letzten Tage hat sich das Frühjahr nicht von seiner besten Seite gezeigt.In Leipheim und Riedheim freut man sich deshalb schon jetzt auf den Sonntag. Dann ist nämlich schönes Wetter angesagt. Pünktlich zu den traditionellen Feiern am Maibaum.Den Anfang des traditionellen Maibaum Aufstellens machen die Einwohner von Riedheim, wo um 18 Uhr das Rahmenprogramm beginnt, bei dem unter anderem die Riedheimer Kindergartenkinder inden Mai tanzen werden. Gleichzeitig wird um 18 Uhr in Leipheim von der Feuerwehr der Maibaum aufgerichtet - hier beginnt das Rahmenprogramm nach getaner Arbeit um 19 Uhr. Um den Baum tanzen werden die Kindergartenkinder der „Raupe Nimmersatt“ und des „Spatzennest“. Für dieBewirtung in der Von-Richthofen-Straße sorgen die Mitarbeiter der „Raupe Nimmersatt“. Musikalisch begleitet werden beide Maibaumfeiern vom Posaunenchor und der Chorgemeinschaft.30. April 20171) Musikstück Posaunenchor2) Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Christian Konrad3) Tanz Riedheimer Kindergartenkinder4) Musikstück Chorgemeinschaft5) Verabschiedung Bürgermeister6) Musikstück Posaunenchor1) Musikstück Posaunenchor2) Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Christian Konrad3) Tanz Kindergartenkinder „Raupe Nimmersatt“4) Musikstück Chorgemeinschaft5) Tanz Kindergartenkinder „Spatzennest“6) Verabschiedung Bürgermeister7) Musikstück Posaunenchor8) Bewirtung nur in Leipheim durch Raupe Nimmersatt