Hitimpulse feat. Bibi Bourelly Cover Girls

Mit dieser Textzeile verbinden inzwischen wahrscheinliche alle die Version von „I’m in Love With The Coco“, die Hitimpulse auf das Erfolgstreppchen katapultierte – sagenhafte 28 Millionen Mal wurde der Song bereits auf Spotify gestreamt.Hitimpulse sind die vier Musiker Jonas Kalisch, Henrik Meinke, Alexsej Vlasenko & Jeremy Chacon. Als Produktions-, Songwriting- und Mixing-Team feierten sie bislang Erfolge mit unter anderem Felix Jaehn (und dessen Feature-Gast Herbert Grönemeyer), Jay Sean, Alma und Julian Perretta.„Cover Girls“ heißt die nächste Single, die wieder jede Deep-House-Krone der Musikwelt verdient hat!