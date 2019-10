Henning Krone ist neuer Leiter für Marketing und Unternehmenskommunikation bei Radio 7

„Wir freuen uns sehr, dass sich Henning Krone für die Radiobranche mit Radio 7 als neuen Wirkungskreis entschieden hat. Seine vielseitige Berufserfahrung ist für uns eine große Bereicherung. Mit seinem Wissen wird er der Marke wichtige Impulse für eine erfolgreiche Zukunft geben. Wir heißen Ihn im Radio 7-Team herzlich willkommen!“, so Geschäftsführer Michael Kühn.Der gebürtige Niedersachse und zweifache Familienvater, arbeitet und lebt bereits seit acht Jahren in Ulm, kennt somit das Sendegebiet und fühlt sich mit seiner Wahlheimat stark verbunden. „Ich freue mich riesig auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen bei Radio 7. Mein Ziel ist es unter anderem, die Bekanntheit des Senders wesentlich zu verstärken“, so Krone motiviert.Henning Krone berichtet direkt an Radio 7 Geschäftsführer Michael Kühn.