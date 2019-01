Heiratsantrag beim Konzert von "The Dark Tenor"- Grandioses Konzert im Münchener Backstage

VOR DEM KONZERT HABE ICH MICH MIT DEM KÜNSTLER GETROFFEN UND EIN KURZES INTERVIEW GEFÜHRT.DIES FINDEN SIE HIER

Zwei Vorbands hat " The Dark Tenor" mit auf der Bühne. Als erste Band legte Anna Lux mit ihren zwei Musiker los. Mit ihren kernigen Rocksongs und den traumhaften Balladen, hatte sie das Auditorim gleich im Griff. Von dieser Frau wird man noch einiges hören. Für wen das ausserden gilt, ist die Deutschrockband Brenner. Sie legten gleich nach Anna Lux los. Auch mit Ihren kernigen Rocksongs und Ihrer Songs wie " Hauptgewinn", gaben sie Vollgas,Die fünfköpfige Band veröffentlicht Mitte März ihr erstes Album. Wenn das so wird, wie die Songs Live klingen, dann darf man eine tolle Scheibe erwarten.Und dann kam er mit seiner Maske auf die Bühne, legte diese gleich ab, und nahm das Auditorium mit auf die " Ghost of Symphonies Reise". Live ist der Mann mit seiner 4 köpfigen Band einfach eine Sensation. Er hat auf der Bühne eine Ausstrahlungskraft.Wahnsinn. Zusammen mit seiner 4 köpfigen Band wird jeder Song zu einem Musikerlebnis. Sie kombinieren Klassik mit Crossover Rock wie man es selten zu hören bekommt. So haben sie in einen Song die Mondscheinsonate von Beethoven eingebaut. Im sogenannten Comedyteil unterhält er sich mit seinen Bandmitgliedern über die Geschichte zur Mondscheinsonate. Dark Tenor liebt Requiem, liebt große Opern, und hat auch teilweise Stücke eingebaut, wie in der Zugabe Beethovens 9. Smphonie. Aber auch Filmmusik wie die Musik aus dem Paten " Speaky Softly" hat er auf Italienisch gesungen.The Dark Tenor ist nicht nur ein Künstler mit einer Phantastischen Stimme, einer grandiosen Band und tollen Songs, sondern auch ein sehr sympatischer Mensch. Nach diesem Konzert ist zu erwarten, das auch die Hallen in Zukunft größer Werden. Wer die Möglichkeit hat,sollte unbedingt ein Livekonzert erleben.Es ist mehr als ein Konzert, es ist ein Erlebnis.