Die neue Smash-Single „I’M NOT SORRY“ entstand in Collab mit dem niederländischen DJ und Wunderkind und MIKE WILLIAMS!MIKE WILLIAMS räumte jüngst mit Top Hits wie „Lullaby“ mit R3hab und „Wait Another Day“ mit Mestoso so ziemlich alles ab.Die Kraft von HARDWELLs epischer Studiopräsenz und MIKE WILLIAMS‘ zukunftsweisenden Progressionen kann also nur zu einem Mega-Hit führen.Das Surfen auf der Big Room Welle mit einer unverwechselbaren, von Synthesizern gesteuerten und eingängigen Melodie, wird dafür sorgen, dass „I’M NOT SORRY“ den sicheren Weg ins Radio und in die Köpfe der Hörer findet.Schon als HARDWELL und MIKE WILLIAMS „I’M NOT SORRY“ während des Amsterdam Dance Event (ADE) angeteased haben, waren die Fans beider Camps verrückt nach der Melodie.Mit monatlich über 13 Millionen Hörern und Abermillionen Streams alleine auf Spotify gehören HARDWELL und MIKE WILLIAMS unangefochten zur Weltspitze im DJ Zirkus! Beste Voraussetzungen, einen weiteren Superhit zu erschaffen!