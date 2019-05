Hansi Hinterseer kommt mit neuer Single- Neues Album August im Handel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.





„Unwiderstehlich“ heißt die neue Single von Hansi Hinterseer - die erste Auskopplung aus dem für Ende August angekündigten Album „Ich halt zu Dir“. Unwiderstehlich fühlt man sich hingezogen zu diesem federleichten Flirt-Gefühl, das in dem rhythmischen, unbeschwerten Song mitschwingt. Der Sommer kann kommen.Alle 14 Lieder der neuen CD "Ich halt zu Dir" des international als Sänger erfolgreichen früheren Skistars sind großes Gefühlskino und lassen im 25. Jahr seiner Bühnenkarriere deutlich aufhorchen!Spürbar ist bei den abwechslungsreich instrumentierten Arrangements der Kraftschluss von Melodie und Text, die Liebe zum Detail, die jedem Titel seine eigene Farbe gibt. Zeitlose, volkstümliche Klänge gehen Hand in Hand mit heißen, südamerikanischen Rhythmen, die zum Tanzen verführen. Die mitreißende Liedauswahl lässt auch Platz für berührende Balladen mit leiseren Tönen und stille Momente. Hier singt ein Mann, der in seiner musikalischen Mitte angekommen ist. Hansi Hinterseers Lieder sind nicht nur eine Einladung zum Tanz und Flirt, sondern auch ein guter Zuhörer.Der sympathische Tiroler wird mit den hitverdächtigen Liedern seines neuen Longplayers auch wieder auf große Tournee gehen. Die Planungen für die Konzertreise im Herbst 2020 laufen bereits.Die Single "Unwiderstehlich” aus dem Album "Ich halt zu dir" von Hansi Hinterseer ist ab 10.05.2019 erhältlich.