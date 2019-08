Hansi Hinterseer ... erreicht im Jubiläumsjahr mit seinem Studioalbum „Ich halt zu dir“ Platz 3 der Offiziellen Deutschen Albumcharts-Tour im Herbst 2020 in Vorbereitung

Hansi Hinterseer: „Das fühlt sich guat an, dass ich mit meinem neuen Album auf Platz 3 ganz vorne in den Charts dabei bin und wie gut die neuen Lieder ankommen. Danke, Leitln, Danke! Bärig, wie das ganze Telamo-Team von der ersten Minute an mitgezogen hat und mit Freude dabei ist.“Ken Otremba, Telamo-Geschäftsführer: „Was für ein großartiges Ergebnis! Mit diesem Top3 Charteinstieg zeigt Hansi Hinterseer, dass er auch im 25. Jahr seiner Musikkarriere zu den absoluten Topstars der Szene gehört! Wir freuen uns sehr, dass wir gleich mit dem ersten Album unserer Zusammenarbeit dieses Topresultat erreichen konnten. Das Resultat zeigt auch, dass die Kooperation mit den Partnern Starwatch Entertainment und Warner Music erneut bestens funktioniert!“Hansi Hinterseers neues Album „Ich halt zu dir“ ist eine gelungene Referenz seiner faszinierenden Karriere, mit der Hansi Hinterseer einen unüberhörbaren weiteren Schritt Richtung tanzbaren Schlager wagt.Seit 25 Jahren ist Hansi Hinterseer der musikalischer Botschafter Tirols. Gold- und Platin-Awards, der ECHO, das Ehrenzeichen seines Heimatlandes hat er dafür bekommen. Sogar in Japan, Australien, Texas, Namibia, Kanada, Kalifornien, Dubai und auf den Bahamas kennt und schätzt man ihn.Kultstatus erreichten international auch seine legendären Open-Air-Konzerte mit Fanwanderung in Kitzbühel, zu denen er zehn Jahre lang in seine Heimatstadt einlud.Die Album-CD „Ich halt zu dir“ von Hansi Hinterseer ist am 23. August 2019 bei Telamo erschienen.Hansi Hinterseer wird mit den hitverdächtigen Liedern seines neuen Longplayers auch wieder auf Tournee gehen. Die Konzertreise des beliebten Tirolers ist für den Herbst 2020 in Vorbereitung.