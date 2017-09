HANSI HINTERSEER Das neue Album: „Für mich ist Glück …“ VÖ: 10. November 2017-Morgen Live im Fernsehen

Dieser Mann hat bereits unglaubliche Karriere-Gipfel erklommen. Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf, Riesentorlauf Silber-Medaille in der Weltmeisterschaft, 6 Weltcup-Siege, 2x Profi-Weltmeister in der Abfahrt .... Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik.„Ich versuche immer aufs Neue mich den Menschen mit meiner Musik zu nähern und ihnen etwas zu vermitteln, was unter die Haut geht, was eine bleibende Erinnerung hinterlässt. Ich möchte sie zum Träumen bringen und Emotionen auslösen.“ Seine Lieder sind Momentaufnahmen. Eine Herzensangelegenheit. Erfrischend und prickelnd.Wenn der international beliebte Tiroler 2018 wieder auf Tournee unterwegs ist, begeistert er im 25. Jahr als Sänger, Schauspieler und Moderator - mit seinen über 7 Mio-fach verkauften Tonträgern, Top-Einschaltquoten seiner Musik-Sendungen und 10 Spielfilmen,PART OF THEHANSI HINTERSEER – Für mich ist Glück…bei denen er in Hauptrollen mitwirkte. Von Februar bis in den April wird Hansi Hinterseer erneut europaweit Urlaubs- und Feierstimmung auf die Bühne bringen: 36 Konzerte führen ihn auf seiner großen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark.Das Album „Für mich ist Glück“ ist bereits ab 15. September 2017 vorbestellbar und ab 10. November im Handel erhältlich.TV-Termine:16.09.2017 Album-Premiere! 20.15 Uhr DIRNDL! FERTIG! LOS! DIE OKTOBERFESTSHOW 2017 Live aus München – präsentiert von Florian Silbereisen ARD11.11.2017 Erstausstrahlung! 20.15 Uhr Hansi Hinterseer im malerischen Tannheimer Tal ORF / HR / MDR / BRTournee 2018:27.02.2018 DE Nürnberg Meistersingerhalle28.02.2018 DE Balingen Volksbankmesse01.03.2018 DE Ingolstadt Saturn-Arena02.03.2018 DE Heilbronn Harmonie03.03.2018 DE Kempten BigBox04.03.2018 CH Basel Musical Theater05.03.2018 CH Bern Kursaal06.03.2018 CH Zürich Hallenstadion07.03.2018 CH Sursee Stadthalle09.03.2018 NL Zwolle Ijssenhallen10.03.2018 BE Hasselt Ethias Arena11.03.2018 DE Frankfurt am Main Jahrhunderthalle16.03.2018 DK Aalborg Ost Gigantium17.03.2018 DK Horsens Forum18.03.2018 DE Flensburg Flens-Arena19.03.2018 DE Hamburg Mehr! Theater22.03.2018 DE Magdeburg Stadthalle23.03.2018 DE Ilsenburg Harzlandhalle24.03.2018 DE Berlin Tempodrom25.03.2018 DE Cottbus Stadthalle26.03.2018 DE Dresden Kulturpalast27.03.2018 DE Leipzig Gewandhaus28.03.2018 DE Chemnitz Stadthalle29.03.2018 DE Augsburg Schwabenlandhalle06.04.2018 DE Saarbrücken Saarlandhalle07.04.2018 FR Straßburg Zenith08.04.2018 DE Stuttgart Porsche Arena10.04.2018 DE Hof Freiheitshalle11.04.2018 DE Regensburg DonauArena12.04.2018 AT Wiener Neustadt Arena Nova13.04.2018 AT Wien StadthalleD 14.04.2018 DE München Circus Krone16.04.2018 AT Dornbirn Messe17.04.2018 AT Salzburg Salzburg Arena18.04.2018 AT Linz TipsArena19.04.2018 AT St. Pölten VAZ