Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Das neue Album "Manic" erscheint am 17. Januar 2020 und kann bereits vorbestellt werden. Was Halsey alles bei den Aufnahmen etc. erlebt, erzählt sie in ihrem Vlog "Road To Manic":09.02.2020 – Frankfurt a.M., Jahrhunderthalle28.02.2020 – Berlin, Verti Music Hall29.02.2020 – München, Zenith