Hagen Rether:" Ich höre mit Kabarett erst auf wenn kein Fleisch mehr Produziert wird"- Kabarettist begeistert mehr als 1.000 Besucher in Augsburg

Am 22. November ist er im Ulmer Roxy zu Gast. Sitzfleisch mitbringen. Aber es lohnt sich. Ganz großes Kabarett

Fleisch war auch ein großes Thema des bekennenden Veganers, der seit 2003 mit seinem Programm " Liebe" in aktualisierter Form unterwegs ist. " Immer wenn wir feiern, werden Tiere geopfert."Wir sind nicht die Krone der Schöpfung sondern die Dornenkrone." Man muß ja nicht über Nacht Veganer werden, aber es lohnt sich. Die Haut wird besser, das Blut wird besser, um nur einige zu nennen. Rether kritisierte, als die Grünen "nur" die Idee des Veggie Days ins Spiel gebracht haben, sagte jeder. Gerne aber nicht mit mir. Ein weiteres Beispiel, daß dann die Metzger auf der Straße stehen würden." Müssen wir Tiere enthaupten, nur das die Metzger nicht auf der Straße stehen?" fragte Rether. Wir haben 60.000 Metzger und 60.000 freie Stellen in der Pflege. Wir bilden uns ein wir hätten ein Recht auf alles. Rether wäre für zwei neue Fächer in der Schule: "Veganes Kochen und Gewaltfreie Konversation".Doch nicht nur das Fleisch stand im Mittelpunkt.Wir bräuchten mehr Psychotherapeuten als Telefonanbieter sagte Rether.Hagen Rether schaut auch gerne Pornos, wie er das Auditorium wissen ließ. " Die machen einfach Ihre Arbeit"Mit 15 hat man nichts im Kopf und alles in der Hose. Das sich das alles umdrehen muß? Und dann ging es auch zur Politik. " Ich hätte mir nie gedacht, daß ich froh bin, daß wir Merkel haben.Wenn sie sich mit Trump trifft, ist das wie wenn der Klassenschläger die Vertrauenslehrerin trifft. Trump ist ein Beispiel für nicht gelungene Integration. Hagen Rether ist froh, daß in Deutschland nicht wie in den USA die gleichen Waffengesetzte gelten. " Seit 9 /11 gab es eine halbe Million Schußwaffentote. Zum Vergleich durch den IS gab es 94.Von da kam er zum Thema Reifenwechsel. Die müßten von O bis O gewechselt werden. Das Gespräch hat er zweimal im Jahr mit seinem Reifenhändler. Von da kam er auf das Thema Kürbissuppe. " Die ersten 30 sind lecker, und wieder das Thema Merkel und ihre Politiker. Wer Merkel wählt, wählt die ganze Adams Family. Strauß dürfte jeden Tag froh sein, daß er tot ist.Die Aufgabe der CDU ( Christus Dachte Umgekehrt) muß eigentlich sein, die christlichen Werte für die Flüchtlinge verteidigen.Wieso müssen wir jedes Jahr eine Wertediskussion führen. Auch das Thema Kirche blieb bei dem dreieinhalbstündigen Abend nicht außen vor." Die Typen im Vatikan sind lustig." Ratzinger weiß, warum er weg ist" Er glaubt erst das alle Menschen gleich sind, wenn es die erste Schwarze Lesbische Päpstin gibt. " Dann werde ich Katholisch. Ein Thema war auch der Klimawandel. Rether ist froh, daß es eine Greta gibt. Die gibt es ja nicht zum erstenmal. Unsere Greta hieß damals Petra Kelly.. Wenn wir nicht auf die Klimaforscher hören müssen wir demnächst 15 Millionen Holländer aufnehmen. Die kommen aber dann mit Wohnwagen . Das jüdische und Muslimische Religionen gegeneinander ausgespielt werden,war auch ein Thema. Ein Thema war auch Bildung" Es gibt gebildete Arschgeigen. Natürlich war auch die AFD ein Thema. Die 170 Toten sein der Wiedervereinigung gehen auf das Konto der rechten, nicht der Linken. Die AFD hat doch die Hosen voll. Man kann dem Gauland nur wünschen, wenn er ein Pflegefall wird, daß er von einem netten Syrer gepflegt wird. Die von der AFD geben keine Interviews oder brechen sie ab. Wenn ein Reichsbürger einen Polizist erschießt, schäumt kein Stammtisch. Auch Antisemitismus war ein Thema. Frau Merkel hat Ihren Nolde( Emil Nolde war Antisemit) abgehängt, fährt aber nach Bayreuth. Auch mit den Politischen Magazinen ging er ins Gericht. Der Spiegel ist eine Mischung zwischen der Titanic und dem Wachturm.Die ehemaligen Politiker sind auf einer Is mir egal Insel.. Und zwischendurch kam auch mal ein Witz. Wenn zum Beispiel die Oma sagt, wenn die Beerdigung nicht schön wird, kann ich mich im Dorf nicht mehr sehen lassen. Hagen Rether ist einer der ganz großen Kabarettisten in Deutschland, der nicht nur Kabarett macht, sondern der die Leute auch wachrütteln will. Es lohnt sich Ihn Live zu sehen.