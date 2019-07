Günzburg tanzt! Am 20. Juli gemeinsam unter freiem Himmel tanzen

Ob mit oder ohne Partner, Line Dance erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Getanzt wird rhythmisch in Reihen und Linien – zu Country, Disco oder Rock. Die Line Dance Gruppe des VfL beweist in ihrem Workshop für Einsteiger wie viel Freude das Tanzen in der Gruppe macht. Herz und Leidenschaft sind angesagt, wenn die Tanzschule Corazón die Paartänze Discofox und Boogie-Woogie präsentiert. Für jeden Tanz zeigen die Profis je eine Figurenkombination zum Mitmachen und Genießen.„Der Abend wurde gemeinsam mit den Tanzgruppen entwickelt“, sagt Karin Scheuermann vom städtischen Kulturamt, „uns war es dabei wichtig, nicht nur ein Showprogramm, sondern auch Kurzworkshops zum Schnuppern anzubieten“. „Tanz ist gut für Herz, Kopf und Körper“, lädt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Bürger ein, Mitzumachen und sich von neuen Tänzen inspirieren zu lassen.Uhrzeit Tanzschule/ -gruppe Tanz 18 Uhr Überraschungsbeitrag 18:15 Uhr Tanzschule Panorama Walzer und Tänze der 1920er Jahre 19 Uhr Tanzgruppe Durandarte Historische Tänze 19:45 Uhr Tanzschule Corazón Discofox, Boogie-Woogie 20:15 Uhr VfL Günzburg Line Dance 21 Uhr Tanzschule Corazón HipHop für alle AltersklassenProgramm und Informationen unter: www.guenzburger-kultursommer.de.