Großes Event für Kassettenkinder und Streaming-Fans: „Die drei ???“ feiern ihr 40. Hörspiel-Jubiläum mit Live- Tournee Die Original-Sprecher gehen 2019 auf Tour - Ticket-Verkauf startet am 17.10.2018

„Erster Detektiv: Justus Jonas. Zweiter Detektiv: Peter Shaw. Recherchen und Archiv: Bob Andrews.“ Ob Kassette oder CD, mp3 oder Stream: Diese Zeilen katapultieren jede Generation gedanklich nach Rocky Beach – in den Heimatort der drei ???. Die beliebte Jugendkrimi-Reihe hat längst Kult-Status erreicht: Seit 1979 wurden mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Zum 40-jährigen Hörspiel-Jubiläum im nächsten Jahr wird es mit „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ nach fünf Jahren wieder ein eigens für die Bühne geschriebenes Live-Hörspiel geben. Im Jahr 2014 waren viele der Tickets innerhalb weniger Stunden vergriffen. Die restlos ausverkaufte Tour besuchten 240.000 Fans.Die neue Bühnenshow erzeugt eine spannende Atmosphäre, wie sie die Fans aus den ersten Fällen kennen: klassische Rätsel, wertvolles Diebesgut, geheimnisvolle Artefakte – und die Rückkehr des traditionellen Erzählers. Eine Inszenierung, die mit wohlig gruseliger Spannung, augenzwinkerndem Humor und viel Nostalgie sowohl die Kassettenkinder der ersten Stunde als auch junge Fans fesseln wird. Die Regie führt erneut Kai Schwind.Und darum wird es gehen: Schon viel zu lange hatten Justus, Peter und Bob keinen spannenden Fall mehr zu bearbeiten. Da taucht plötzlich eine alte Bekannte auf und macht der Langeweile ein Ende, denn sie bittet die drei ??? um Hilfe. Vorerst geht es lediglich darum, auf einen Hund aufpassen. Doch das ist der Auftakt zu einem mysteriösen Fall, der die drei Detektive an geheimnisvolle Orte und in mehr als brenzlige Situationen bringt. Als ihnen klar wird, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist es zu spät – die drei ??? sind in akuter Lebensgefahr.Übrigens: Ein Taipan (Oxyuranus scutellatus) ist eine Schlangenart aus der Familie der Giftnattern. Man findet den Taipan in den Küstenwäldern Australiens und Papua-Neuguineas. Und wie der Titel des neuen Live-Hörspiels vermuten lässt: bald auch in dem beschaulichen Küstenstädtchen Rocky Beach …Über Die drei ???„Die drei ???“ ist eine der erfolgreichsten Jugendkrimireihen der Welt. Bereits seit 1964 ermitteln Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in spannenden Fällen und lösen mysteriöse Rätsel. Mit inzwischen 17,5 Millionen verkauften Büchern und 50 Millionen verkauften Hörspielen haben die Geschichten der drei Detektive viele Jungen und Mädchen begeistert – und zwar über mehrere Generationen hinweg. Die Bücher erscheinen bereits seit 1968 im Stuttgarter KOSMOS Verlag, der neben den Büchern auch spezielles Die drei ???-Detektivzubehör im Programm hat. Die Hörspiel-Erfolgsgeschichte begann 1979 mit „Die drei ??? und der Super-Papagei“ bei dem Label Europa. Während die Hörspiele zuerst auf Vinyl, später auf MC und dann auf CD erschienen, gehören sie seit 2016 außerdem zu den erfolgreichsten Playlists bei allen Streaming Anbietern. Mit „Master of Chess“ starteten die Originalsprecher im Jahr 2001 ihre erste Live-Hörspiel-Tournee, es folgten 2009 „Die drei ??? und der seltsame Wecker“ sowie 2014/2015 „Phonophobia - Sinfonie der Angst“. Zu den Live-Hörspielen kamen knapp 500.000 Zuschauer. 2010 stellten die drei Sprecher auf der Berliner Waldbühne einen GUINNESS WORLD RECORDS™-Rekordtitel auf. Zum größten Live-Hörspiel der Welt kamen 15.211 Zuschauer.Tournee „Die drei ??? und der dunkle Taipan“Fr., 25.10.2019 Berlin Verti MusicHall 20:00 UhrSa., 26.10.2019 Berlin Verti MusicHall 19:00 UhrSo., 27.10.2019 Berlin Verti MusicHall 19:00 UhrDo., 31.10.2019 Braunschweig Volkswagen Halle 20:00 UhrFr., 01.11.2019 Halle/Westfalen Gerry-Weber-Stadion 19:30 UhrSa., 02.11.2019 Hannover TUI Arena 19:00 UhrSo., 03.11.2019 Bremen ÖVB Arena 19:00 UhrFr., 08.11.2019 Köln Lanxess Arena 20:00 UhrSa., 09.11.2019 Mannheim SAP Arena 19:00 UhrDo., 14.11.2019 Kiel Sparkassen Arena 20:00 UhrFr., 15.11.2019 Oldenburg EWE Arena 20:00 UhrSa., 16.11.2019 Hamburg Barclaycard Arena 19:00 UhrDo., 21.11.2019 Düsseldorf ISS Dome 20:00 UhrFr., 22.11.2019 Oberhausen König-Pilsener Arena 20:00 UhrSa., 23.11.2019 Dortmund Westfalenhalle 19:00 UhrDo., 28.11.2019 München Olympiahalle 20:00 UhrFr., 29.11.2019 Stuttgart Schleyerhalle 20:00 UhrSa., 30.11.2019 Frankfurt Festhalle 19:00 Uhr