Goldener "Musikherbst" für Marc Pircher GOLD-Verleihung am Wilden Kaiser für "Hörst du mein Herz?"

Dabei kann es so einfach sein: Wenn er singt, ist eh alles gesagt! Die Worte der Liedtexte im Booklet seines frisch vergoldeten Longplayers sind so trefflich gesetzt, dass die ehrlich empfundenen Zeilen der kraftvollen Balladen und Liebeslieder uns Inseln in der Zeit schenken, indem man beim Zuhören und Mitfühlen alles um sich herum vergessen möchte. Die Welt bleibt, auch die Stille nach den Songs füllend und wohltuend nachklingend, für eine gefühlte Ewigkeit draußen. Und dann holt uns das Leben wieder ab. Mit kräftigen Farben, klar und einprägsam alle Sinne schärfend, wie der goldene und zuweilen ungestüme Herbst in den Tiroler Alpen. Allen voran der groovige Titel Hörst du mein Herz. Der Uptempo-Song ist ein wunderbar unkompliziertes Liebeslied. Beim Mitsingen spürt man die Schmetterlinge im Bauch tanzen. Musikalisch irisch-tirolerisch gestrickt, tanzt auch die Geige zur Melodie - ja, das Leben ist schön! Neben den berührenden Balladen enthält Marc Pirchers neues Album klarerweise auch Stimmungskracher. Mit Liedern wie dir für immer wach und Feiern bis zum Morgenrot bringt der 41-jährige, lebens- und bühnenerfahrene Vollblutmusikant mit seinem Akkordeon vor der Brust jedes Festzelt und jede Schneebar zum Beben.Die Chart-Singles "Hörst du mein Herz?" und "Mit dir für immer wach"haben uns durch den Sommer begleitet. Zum Herbstanfang geht "Mein schönstes Lied" als dritte Radio-Auskopplung an den Start.Mit 17 Goldenen und 5 Platin-Awards kann von Winterruhe bei Marc Pircher keine Rede sein! Der beliebte Zillertaler ErVOLKSmusiker hat das ganze Jahr Saison!