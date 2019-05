Go Go Berlin präsentieren das Video zur neuen Single "Love Me"

Die zweite Single aus dem am 16. August erscheinenden neuen Album klingt wie die sonnigen Boulevards Los Angeles und fängt in seiner persönlichen Ehrlichkeit die Essenz Go Go Berlins perfekt ein.Christoffer Østergaard, Go Go Berlin geht sogar soweit zu sagen: “Dieser Song repräsentiert den Kern Go Go Berlins. Wenn du jemanden der uns nicht kennt einen Song vorspielen wolltest sollte es ‘Love Me’ sein.“Nach dem sie eine Songwriting-Pause eingelegt hatten fühlten sich die Jungs von Go Go Berlin bereit sich an neuen Songs zu probieren, brauchten aber dringend einen Tapetenwechsel. Also wurden kurzerhand die Koffer gepackt und es ging nach LA auf der Suche nach frischer Inspiration.Nach einer Zeit der Unsicherheit und der Angst ihr Momentum verloren zu haben machten sie sich auf die Suche nach der schier unerschöpflichen musikalischen Historie Kaliforniens und fanden stattdessen sich selbst wieder. Am Ende gipfelte alles in dem bisher intimsten und verletzlichsten Song den die Band bisher geschrieben hat.Mikkel Dyrehave, Go Go Berlin sagt: „In ‘Love Me’ geht es um diese Sackgasse, wenn man sich fühlt als wenn nichts, niemals ausreicht. Was machst du wenn du alle deine Ziele erreicht hast? Und was machst du um diese die endlose Leere zu füllen die danach kommt?“„Love Me“ wurde in einem Aufnahmestudio auf dem Sunset Strip konzipert und aufgenommen. Nur ein paar Blocks entfernt vom berühmten Nachtclub Whiskey A Go Go in dem eine der wichtigsten Bands aller Zeiten, The Doors, ihre frühen Jahre verbrachten.Die Umgebung und der Vibe waren die für Go Go Berlin nötige Inspiration um neu durchzustarten und sich als Band neu zu entdecken.„Love Me“ folgt der Single „Here Comes The Darkness“ die bereits im Februar 2019 veröffentlicht wurde.