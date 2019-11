Globaler Klimastreik am 29. November Hunderte Aktionen in Deutschland geplant-Bands in den großen Städten Live zu erleben-Mal Élevés "Planet" seine neue Single neben Seed

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

“Das Klimapaket ist nutzlos, teuer und sozial ungerecht. Die Große Koalition steht zur Kohlesubvention und will jetzt aktiv die Windkraft sabotieren. Indem unsere Regierung mit dem 'Klimapaket' wissenschaftlichen Konsens und Massenproteste missachtet, akzeptiert sie den bitteren Überlebenskampf im globalen Süden”, erklärt Jesko Hennig. Am Samstag, den 30. November, findet außerdem eine Demonstration am Kohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz statt. Gemeinsam mit Aktivist*innen anderer Bündnisse protestieren die Aktivist*innen gegen die Pläne der Bundesregierung zur Energiewende und fordern einen schnelleren Kohleausstieg. “Während die Bundesregierung uns immer noch vorgaukelt, sie würde das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen, verabschiedet sie sich mit den Gesetzentwürfen zu Kohle- und Windkraft endgültig vom Kampf gegen die Klimakrise. Mit der Aufkündigung des schon zu späten Kohlekompromisses setzt Deutschland kurz vor Beginn der COP ein fatales Zeichen und steigt effektiv aus dem Pariser Klimaabkommen aus”, erklärt Carla Reemtsma. Was muss passieren, bis wir es endlich verstehen?“, fragt Mal Élevé auf seiner neuen Single, „wir haben verdammt noch mal nur diesen einen Planeten!“ Der Song „Planet“ ist eine Anklage an uns alle. Eine Anklage, dass wir nur endlos über Klimaverträge diskutieren, anstatt die Welt zu retten, die vor unseren Augen untergeht. Auf einem melancholischen Instrumental lässt der Ex-Frontsänger von Irie Révoltés die Welt an uns vorbeiziehen, die wir zu verlieren haben. „Bunter Planet“, singt er, „unfassbar schön“.Mal Élevé versteht sich nicht nur als Musiker, sondern vor allem auch als politischen Aktivisten. Fast 20 Jahre lang brachte er unzählige Menschen mit seiner Band Irie Révoltés in Bewegung. Jetzt setzt er seinen musikalischen Protest als Solo-Künstler fort. Die Revolution geht weiter: Im Frühjahr 2020 wird sein erstes Solo-Album „Résistance mondiale“ erscheinen. Im April 2020 geht er mit seiner neuen Live-Band auf Tour durch Deutschland, die Schweiz und die Tschechische Republik. „Ich kämpfe für eine Welt ohne Grenzen, Rassismus und Ausbeutung“, beschreibt er, was ihn antreibt. Und Mal Élevé sorgt dafür, dass seine Message auch gehört wird. Sein neuer Song „Planet“ ist eine Protest-Hymne für die „Fridays for Future“-Bewegung, die er von Anfang an unterstützt – als nächstes gemeinsam mit der Band SEEED auf der Großdemonstration in Berlin am 29.11.2019. Denn: „Wir haben keinen Planet B!“Live-Dates:29.11.2019 Berlin, vor dem Brandenburger Tor (Weltklimastreik) !!17.04.2020 Köln, Gebäude 918.04.2020 (CH) Aarau, Kiff19.04.2020 Heidelberg, Halle 0220.04.2020 München, Ampere22.04.2020 Nürnberg, Z-Bau24.04.2020 Berlin, SO3625.04.2020 Hannover, Musikzentrum26.04.2020 Hamburg, Knust