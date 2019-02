Gewinner des „Goldenen Muhaggl 2019“: René Sydow

Die Bandbreite der Darbietungen reichte von politischen bis zu gesellschaftskritischen Beiträgen. Die Künstler/innen haben sich dabei pointiert und ironisch Themen aus den Bereichen Politik, Integration, Verwaltung, Gesellschaftskritik mit Cartoons und Filmen sowie Ernährung bzw. Kochgewohnheiten auseinandergesetzt. Die Mittel waren unterschiedlich, von Stand-Up über Lieder bis hin zu Zeichentrickfilmen und Gedichten - für Abwechslung war gesorgt. Das Publikum hat kräftig gelacht und geklatscht – teilweise auch sprachlos vom Bühnenfeuerwerk.Weit über 700 Besucher kamen zu den fünf Abenden in das Parktheater im Kurhaus Göggingen. Zu den Veranstaltungen konnten sehr viele neue Gäste begrüßt werden, die von der Stimmabgabe regen Gebrauch machten. Durchschnittlich haben fast 75 % der Gäste einen Stimmzettel abgegeben - teilweise mit unterhaltsamen Kommentaren versehen.Im Nachgang wurde jetzt unter den Gästen, die am Künstler-Voting teilgenommen hatten, pro Abend ein Gewinner ermittelt. Jeweils einen 1g-Goldbarren gewonnen haben: R. Maurer, Garching L. Dittrich, Augsburg U. Schmid, Augsburg B. Arnold, Augsburg N. Piossek, DelmenhorstDie Gewinner werden von der Augsburger Aktienbank direkt benachrichtigt. Nach dem tollen Zuspruch der 1. Auflage des Kleinkunstfestivals versprach Lothar Behrens, Vorstand der AAB, dass es auch im Frühjahr 2020 wieder einen Wettbewerb um den „Goldenen Muhaggl“ geben wird. Zum Auftakt der nächsten Veranstaltungsreihe wird Gewinner René Sydow im Parktheater auftreten und mit dem Preis, der mit einem Geldbetrag in Höhe von 1500,- € verbunden ist, ausgezeichnet.