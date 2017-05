Gestört aber GeiL veröffentlichen erste Single aus dem im Sommer erscheinenden Album „#Zwei“

Über 50 Wochen Chartpräsenz, millionenfache Streams, ausverkaufte Hallen und Performances auf allen großen Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen, dass wir es hier mit den absoluten Shooting-Stars des vergangenen Jahres zu tun haben.Ihr Debut-Album schaffte den Sprung von 0 auf Platz #2 der offiziellen Charts und hat längst Goldstatus erlangt.Mit „Millionen Farben“ steht nun die erste Single-Auskopplung aus dem am 21. Juli 2017 erscheinenden, neuen Gestört aber GeiL Album „#Zwei“ in den Startlöchern