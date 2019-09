Gerstofen:Ballonmuseum "Des werd scho no" mit Roland Hefter am 7. Dezember ist ausverkauft-Neuer Auftritt:Drei Männer mit der Gitarre November 2020 geplant

Hefter, der Münchner Liedermacher, Musik-Kabarettist, Musiker und Schauspieler ist in Gersthofen durch seine Auftritte mit DREI MÄNNER NUR MIT GITARRE kein Unbekannter mehr. Der Zusammenschluss der drei bayerischen Musik-Kabarettisten KELLER STEFF, MICHI DIETMAYR und ROLAND HEFTER hat seit 2015 schon drei Mal in der Stadthalle Gersthofen gespielt. Hefter war außerdem solo bei dem letzten Gastspiel der BR BRETTL-SPITZEN in Gersthofen zu Gast. Ein neuer Auftritt der DREI MÄNNER NUR MIT GITARRE ist für den November 2020 in der Stadthalle Gersthofen geplant.