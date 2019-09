Anzeige

Gersthofen:Rekordstart des Vorverkaufs für die neue Spielzeit 2019/20

Offensichtlich kommen die neuen Ideen von Kulturamtsleiter Uwe Wagner gut beim Publikum der Stadthalle Gersthofen an, denn der Vorverkauf für die neue Spielzeit startete mit einem neuen Rekordergebnis.

Bei der kurzweiligen Pressekonferenz am 11. September hatten Uwe Wagner und sein Team die Neuerungen für die Stadthalle Gersthofen präsentiert und knapp 14 Tage nach dem Start des Vorverkaufs für die kommende 25. Saison der Stadthalle zeigen die Zahlen, dass die Mischung aus Altbewährtem und mutigenneuenIdeen beim Publikum gut ankommt.„Wir sind sehr froh über viel positives Feedback unserer Besucher und können anhand der ausgeglichenen Verkäufe auch gut erkennen, dass das neue Programm in seiner Breite sehr gut aufgenommen wird“, fasst Wagner die Stimmung im Team des Kulturamtes zusammen.Die beiden am besten verkauften Veranstaltungen seit dem Start des Vorverkaufssind das Soloprogramm von Hannes Ringelstetter am 15.11.2019, der zum ersten Mal nach Gersthofen kommt und das Gastspiel von Frank Markus Barwasser als Erwin Pelzig am 7.3.2020,der schon fast als Stammgast in der Stadthalle bezeichnet werden kann.„Sehr positiv hat uns außerdem überrascht, dass unsere neuen Ticketangebote für die Kinderveranstaltungen ab 2020 schon jetzt zum Start einen so großen Zuspruch erhalten“, so Kulturamtsleiter Uwe Wagner weiter. Er hatte am 11. September zwei neue verbilligte Kartenangebote für das Kinderprogramm unter den Namen „Kind und Kegel“ und „Dreierpack“ vorgestellt.

