Gernot Hassknecht kommt ins Parktheater im Kurhaus nach Göggingen-Er ist mit Abstand Deutschlands beliebtester Choleriker!

Gernot Hassknecht wird aber weiterhin mehr denn je gebraucht. Schließlich gibt es genügend Dinge, über die man sich aufregen kann:Was läuft schief in unserem Land? Wer zum Henker hat die Rechten aufgefordert von ihren Stammtischen auf die Straße zu gehen? Wer hat sich noch gleich das G8-Abitur ausgedacht und warum bitte ist man als gesetzlich Versicherter heutzutage im Grunde dem Tode geweiht? Schauen Sie Ihren Kindern morgens beim Frühstück tief in die Augen und sagen Sie: „Wir möchten, dass du es einmal besser hast als wir!“. Machen Sie das mal und, jetzt kommt der schwierige Teil, versuchen Sie, dabei nicht zu lachen.„Jetzt wird’s persönlich!“ – Das ist der ehrlichste Hassknecht aller Zeiten. Also Bühne frei für 163 Zentimeter geballte, cholerische Kompetenz.Und Gernot Hassknecht kommt persönlicham 28. November 2019um 19:30 Uhrim Partheater Kurhaus GöggingenTickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 19 € (zzgl. Gebühren).