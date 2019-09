George Garcia & Band – Jeder Tag zählt-Live in Augsburg im Abraxas

Seine Songs sind von einer entwaffnenden Emotionalität, bei der sich nicht nur sein südländisches Temperament Bahn bricht, sondern auch der Wunsch, seinem Gegenüber einen Blick hinter die eigene Maske zu gewähren. Anspruchsvoll und mitreißend klingt sein präzises, orchestriertes Spiel aus laut und leise, warm und kalt, hell und dunkel.Garcia setzt auf vertraute Gefühle und singt darüber sehr persönlich. Es mag simpel klingen, aber diese Lieder setzen beim Hörer nichts anderes voraus als zwei Ohren und ein offenes Herz. Er positioniert sich eindeutig und öffnet doch dem Hörer mit jeder Zeile große Freiräume zur eigenen Auslegung. In dieser emotionalen Flexibilität liegt die große menschliche Kraft seiner Songs.George Garcia mag in seinem Leben viel aufgesammelt haben, doch mit seinen Liedern geht er bei Start los. „Für mich ist es wie ein Wunder, welche Kräfte man freisetzen kann, wenn es um die Verwirklichung eines Traums geht. Ich nutze jede Sekunde, um zu komponieren, zu produzieren und an meinen Texten und Arrangements zu arbeiten“. So drückt Garcia die Leidenschaft und den Perfektionismus aus, mit dem er die Songs des Albums „Jeder Tag zählt“ feingeschliffen hat. Exzessiv ehrlich! Unwiderstehlich sensibel! www.george-garcia.de