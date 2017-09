Gentleman kommt nach Ulm- Tickets ab Morgen im Vorverkauf­ ­ ­

GENTLEMAN LIVE TOUR 201821. November 2018; OXX Klub ratiopharm arena Neu-UlmGentlemanLive Tour 2018Mittwoch, 21.11.2018OXX Klubratiopharm arena89231 Neu-UlmBeginn 19:30 UhrEinlass 18:30 UhrDer Kölner Reggae Künstler ist aktuell mit seinem Best Of Album „The Selection“ seit Wochen in den top 20 der deutschen Charts vertreten und hat mit dem jamaikanischen Superstar Sean Paul die Single „Ovaload“ veröffentlicht.Gentleman – The SelectionNach über 20 Jahren Bühnenerfahrung mit weit über 1000 Shows weltweit ist die Zeit wirklich reif um einen kleinen musikalischen Überblick des Kölner Ausnahmekünstlers auf einen Tonträger zu packen. Auf „The Selection“ findet sich das Beste aus seinen 8 Studioalben, die vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet worden sind. Als Highlight gibt es 2 neue Singles mit sehr starken Gastbeiträgen von Dancehall Superstar Sean Paul („Ovaload“) und Soul Icon Aloe Blacc („Imperfection“).Die Deluxe Edition enthält eine Bonus CD, die eine facettenreiche Auswahl von Feature Songs enthält, die Gentlemans musikalische Bandbreite noch besser präsentiert. Von seinem Durchbruch mit Hitsong „Tabula Rasa“ bis zum topaktuellen Hit „Ahnma“ wird der Bogen sehr weit gespannt und man kann sich über zahlreiche Gäste wie u.a. Udo Lindenberg, Freundeskreis, Curse oder internationale Acts wie Alborosie, Marcia Griffiths, Ky-Mani Marley oder Afu-Ra freuen.Mit 22 Tracks ist die Standard CD schon vollgepackt aber die Deluxe wartet nochmals mit 21 weiteren Track auf.It´s the Best of Gentleman...So far!­ ­ ­­ Karten erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online www.südwestpresse.de/ticketshop