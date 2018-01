Gankino Circus - „Die Letzten ihrer Art“-Live am 8. März in Augsburg im Parktheater

Die Ausnahmekünstler aus dem fränkischen Dietenhofen haben das Genre Konzertkabarett nicht nur erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdächtigen Kunstform erhoben. Wo bitteschön gibt es das heute noch?Und wo gibt es die besten Geschichten? Genau, daham, im Dietenhöfner Wirtshaus „Zur heiligen Gans“, in dem sich Künstler und allerlei andere so schräge wie illustre Gestalten tummeln. Da verdreht der begehrteste Junggeselle, der elegante Arztsohn Dr. Simon Schorndanner Junior den Frauen den Kopf und stiehlt Maximilian Eder, Spross aus der gleichnamigen traditionsreichen Dynastie die Show, bei der der Bäckerssohn Sens ohnehin nicht mithalten kann. Ein entkräfteter Reisender namens Silbereisen wird in die Geheimnisse des fränkischen Yoga eingeweiht, die Zuschauer werden Zeugen halsbrecherischer Akrobatik und eines Bohrmaschinen-Sirtaki und ja, auch eine tragische Liebesgeschichte wühlt auf. Und was hat die Heiligsprechung des Dorfwirts mit dem Rücktritt von Papst Benedikt zu tun? Eines der vielen Geheimnisse, die im Laufe des Abends gelüftet werden. Regie führt übrigens Mathias Repiscus – seines Zeichens Schauspieler, Kabarettist und Chef der Würzburger Bühne „Bockshorn“.Neben den schelmischen Anekdoten aus dem Dietenhöfner Universum spielt selbstverständlich die Musik eine zentrale Rolle. Wunderbar ironische Lieder und weltmusikalische Instrumentalstücke bilden nicht nur den Rahmen des Bühnengeschehens, sondern sind wesentlicher Teil der Handlung: Sie erzählen ihre eigenen Geschichten und geben jedem der vier Musiker Raum, sich auf seine ganz individuelle Art und Weise in die Herzen der Zuschauer zu spielen: Simon Schorndanner an Klarinette, Saxofon und Gesang, Maximilian Eder an Akkordeon, Gesang und fränkischer Rahmentrommel, Johannes Sens als Percussion-Tausendsassa sowie Gitarrist, Sänger, Erzähler und Gruppenleiter Ralf Wieland.Die Musik der vier Dietenhöfner, die schon seit ihrer frühen Jugend zusammen musizieren, ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Und an die Heimat anderer Menschen. Denn das musikalische Spektrum ihrer Lieder reicht weit über die bayerischen Grenzen hinaus: Zahllose Konzerte auf Kabarett-, Theater- und Festivalbühnen führten Gankino Circus durch ganz Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Ungarn, die Ukraine, Bulgarien, Serbien, Kasachstan, Kirgisien Georgien und Armenien. 2015 repräsentierte der fränkische Exportschlager sogar die deutsche Musikkultur auf der EXPO in Mailand.Spuren all dieser Reisen finden sich in ihren Songs. Songs, die auch unabhängig vom Bühnenstück „Die Letzten ihrer Art“ ihre Wirkung entfalten und deshalb im Dezember 2017 auf dem gleichnamigen Tonträger (als CD, LP und Download bei Beste!Unterhaltung) veröffentlicht werden, die das Live-Erlebnis als eigenständigesKunstwerk kongenial ergänzt.