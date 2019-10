Gabrielle Aplin-Neues Album der Sängerin die vegan lebt, kommt am 17.Januar auf den Markt

Außerdem ist Gabrielle Co-Designerin der allerersten Limited Edition Kollektion für ‘H&M Music’, die in Kürze erhältlich sein wird. Die Capsule Collection besteht aus zwei T-Shirts, einem Hoodie und einem Sweatshirt – alle aus 100% Biobaumwolle hergestellt.Über die Single sagt Gabrielle Aplin: “I’m so happy to release my next single ‘Like You Say You Do’. I wrote it with Lostboy (one of my favourite collaborators) and Lauren Aquilina (one of my favourite artists!). This song is inspired by how differently you can portray your life and relationships on social media compared to real life. How you can say one thing online, and not follow it through in your real life.”“Like You Say You Do” folgt auf die Veröffentlichung des Songs „Losing Me“, den Gabrielle gemeinsam mit JP Cooper aufgenommen hat. Der Hitsong wurde mittlerweile mehr als 8.6 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, während das Video mehr als eine Million Views auf YouTube erreicht hat.Am 17. Januar 2020 wird mit „Dear Happy“ Gabrielles neues Album erscheinen: Ein optimistisches Popalbum, das von Gabrielles Leben erzählt und die Erlebnisse und Kulturen, die sie auf ihren Tourneen und Reisen während der letzten Jahre inspiriert haben, wiederspiegelt.Für das neue Album arbeitete Gabrielle Aplin mit den Produzenten Mike Spencer (Tom Walker, Zara Larsson, Years & Years), Lostboy (Dua Lipa, Becky Hill, Sigala), The Barn Productions (Lewis Capaldi, Dean Lewis) und 5YA (Sigrid).Auf „Dear Happy“ hören wir einige der persönlichsten Texte, die Gabrielle bisher veröffentlicht hat; dazu eine beeindruckend große Bandbreite an musikalischen Einflüssen, die wir von ihr so nicht gewöhnt sind. Das Album zeigt die wunderbare Vielseitigkeit von Gabrielle Aplin als Popstar und als Songwriterin.Egal ob es sich um eine sparsam instrumentierte Klavierballade oder einen gewaltigen Popsong handelt, ihre Texte und der bewegende Gesang stehen auch diesmal im Zentrum ihrer Musik.2019 trat Gabrielle auch mehr und mehr als Verfechterin einer positiven Lebenseinstellung in Erscheinung: Sie setzt sich sehr für ein Bewusstsein für psychische Erkrankungen, Tierschutz und die Vorteile einer veganen Ernährung ein, was sich in ihrer veganen Kochserie Food With Friends fortsetzt.Auch eine UK- und Irland-Tour zu ihrem neuen Album Dear Happy hat Gabrielle Aplin angekündigt. Sie findet im März 2020 statt und die Tickets sind auf http://www.gabrielleaplin.co.uk/live/ erhältlich.