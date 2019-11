Franc Moody, neuer Clip/Album

Ein Auftritt von Franc Moody feiert das Leben. Die Band entspringt der eng miteinander verwobenen Londoner Raveszene und bei ihren Konzerten geht es vor allem um Gemeinschaft und Chaos. Die hypnotischen und unstrukturierten Shows – bei denen die Bandmitglieder sogar plötzlich die Instrumente tauschen und im Huckepack Keytar spielen – haben der Band bereits Kultstatus eingebracht. Jeder Gig ist wie eine riesige Houseparty mit Crowdsurfing, Moshpits, aus voller Kehle mitgesungenen Refrains und “MOODY! MOODY!”-Sprechchören. Hier fühlt sich die Band so richtig heimisch und diese Stimmung ist auch die Grundlage für den roten Faden, der sich durch das kommende Debütalbum ‘Dream in Colour’ zieht: das Erlebnis, sich gemeinsam auszuklinken.Mit seiner kaleidoskopartigen Atmosphäre ist ‘Terra Firma’ der perfekte Vorgeschmack auf ‘Dream in Colour’: Es verbindet Einflüsse aus House, Nu-Disco und der Ravekultur mit Franc Moodys unkonventionellem Selbstverständnis zu einem euphorischen Poptrack. Außerdem erinnert der Song an die Gründung der Band und an die brüderliche Freundschaft zwischen den beiden Masterminds Ned und Jon in deren Zentrum. Während Jon in eine Familie aus klassisch ausgebildeten Musikern geboren wurde und mit Oboen, Cellos und Violinen aufwuchs, holte sich Ned seinen musikalischen Input aus dem Autoradio seiner Eltern mit altem Soul, 50er/60er-Jahre New Orleans-Sound und dem Rock’n’Roll von Chuck Berry, Little Richard und Eddie Cochran. Ursprünglich trafen sich die Jungs, als eine Gruppe von Musikern ein verlassenes Lagerhaus in Tottenham besetzte, wilde Partys veranstaltete und erste Erfahrungen als Liveband sammelte. Mit der Zeit wurden die Texte ihrer mitreißenden Floorfiller merklich sozialkritischer.Bei ‘Dream in Colour’ geht es also nicht nur um ein Gemeinschaftsgefühl. Der Track beschäftigt sich auch damit, wie unser modernes Leben ständig zwischen der Online-und der Offlinewelt zu pendeln scheint; von der Welt in unseren Smartphones zu der, die wir jeden Tag mit unseren physiologischen Sinnen erleben. Was unterscheidet unsere emotionalen Erfahrungen wie Freundschaft, Liebe und Gemeinschaft online von denen, die wir im wahren Leben machen? “Manchmal” erklärt Ned, “kann sich der Wechsel zwischen den zwei Welten anfühlen wie ein Wechsel von Schwarz/Weiß zu Farbe. Dieses Phänomen wollten wir auf dem Album ausloten.” Die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte von ‘Dream in Colour’ gibt einem wirklich ein gutes Gefühl und nicht nur das: Sie bringt das Phänomen Franc Moody auf den Punkt.Live-Dates 2020:12.03.2020 Köln, Club Volta13.03.2020 Berlin, Saalchen14.03.2020 Hamburg, Bahnhof Pauli