Fox Blanco, neue Single ab sofort

Der Song ist das perfekte Beispiel für die ausgebuffte Arbeitsweise der drei: geradezu spielend gelingt es Fox Blanco, handwerklich perfektes Songwriting mit ihren Skills in Sachen Electronic Pop/House-Produktion zu vereinen und einen ganz eigenen „sophisticated signature sound” zu kreieren. Auch das Video zum Song stammt von den Jungs selbst und gestattet uns, die drei von einer ganz intimen Seite zu sehen: der Clip enthält Footage von ihren Reisen, Erkundungstouren, Hangouts und Freundschaften und spiegelt die euphorische Energie von „VR“ auf kongeniale Art und Weise wider.Fox Blanco besteht aus den beiden Brüdern Tom und Robin Lundbäck sowie Robin Nätterlund, die allesamt im idyllischen Alingsås in Südschweden ansässig sind. Nachdem die Musiker bereits erste musikalische Erfahrungen in anderen Projekten (u.a. als DJ) sammelten, fanden sich die drei Anfangs-Zwanziger vor mehr als zwei Jahren zusammen, um sich schon wenig später mit ihrem gefeierten Debüt-Track „All In My Head“ einen hervorragenden Ruf als aufregende Urban-Pop-Shootingstars zu erspielen. Der Titel ihrer zweiten Single „Change The World“ sollte sich als eine Wahl von prophetischer Weitsicht herausstellen: die Single bescherte Fox Blanco den internationalen Durchbruch (mit Chartnotierungen in mehr als zwanzig Ländern) und verzeichnet bis heute mehr als dreißig Millionen (!) Spotify-Streams. Mit „Son“ ließ das Trio einen weiteren großartigen Popsong folgen, der millionenfach gestreamt wurde.