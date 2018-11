Foreigner and The IP Orchestra im Juli 2019 in Ulm/Wiblingen- Der Vorverkauf hat begonnen!

mit Myheimat noch verraten, daß er gerne ein Konzert mit Foreigner veranstalten würde. Jetzt hat er es geschafft. Die Band um Mick Johnes kommt im kommenden Sommer nach UlmNach ihrer Tour zum 40. Jubiläum 2017 und drei ausgewählten Shows im Mai 2018 kommen Foreigner im Sommer 2019 erneut nach Deutschland. Die Classic Rock-Legende haben sich für drei exklusive Shows etwas ganz besonderes ausgedacht. Sie werden in Orchester-Auftritten mit dem renommierten IP Orchestra zu erleben sein, und das auch in Ulm! Am Samstag, 6. Juli 2019, kommt die Band um Gründungsmitglied Mick Jones um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof.Mit zeitlosen Hymnen wie „I Want To Know What Love Is,“ „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“, „Hot Blooded“ und „Juke Box Hero“ rocken Foreigner die Charts weiterhin mit zehn Multi-Platin-Alben, sechzehn Top-30-Hits und Albumverkäufen, die mittlerweile 80 Millionen Kopien überschreiten.Foreigner haben diese Hits nun für eine europäische OrchesterKonzerttournee neu interpretiert, die am 6. Juli 2019 in Wiblingen im Klosterhof beginnen wird. Die Konzertreihe bietet eine im Leben einmalige Gelegenheit für Fans, die beliebtesten Hits der Band mit dem vollen sinfonischen Klang des renommierten russischen IP Orchestra zu erleben. Diese Konzertreihe wurde von dem Billboard-Erfolgs- und deutschen Top 10-Abum „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“ inspiriert, das am 27. April 2018 erschienen ist. Das Album stürmte unmittelbar an die Spitze der Billboard-KlassikAlbumcharts und wurde zudem von PBS landesweit gestreamt und übertragen. Zu der vor Kurzem abgeschlossenen Orchestertournee von Foreigner gehörten ausverkaufte Veranstaltungen in den USA, Australien & Neuseeland sowie die Rückkehr zum KKL in Luzern in der Schweiz und ein volles Haus im legendären Sydney Opera House. Der nächste Foreigner-Auftritt in Luzern wird außerdem an Silvester am 31. Dezember 2018 im Rahmen der Sendung „Pop Around The Clock“ auf ZDF/3SAT übertragen werden.Mick Jones über die anstehende Tour mit Orchester: „Bei der Gründung von Foreigner vor 40 Jahren hätte ich nie zu träumen gewagt, dass wir all diese Jahre später immer noch durch die Welt touren und die Musik spielen würden, die wir lieben. Diese orchestrale Gestaltung hat uns eine neue sinfonische Dimension unserer Musik aufgezeigt, die hoffentlich auch unseren Fans gefällt.“FOREIGNER sind: Mick Jones (Gitarre), Kelly Hansen (Leadgesang), Tom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxofon, Gesang), Jeff Pilson (Bass, Gesang), Michael Bluestein (Keyboard, Gesang), Bruce Watson (Gitarre, Gesang) & Chris Frazier (Schlagzeug). Sie feierten 2017 das40-jährige Bandjubiläum mit einer Welttournee durch Amphitheater und Arenen. Die Gruppe wurde mit Platin-Singles für den digitalen Verkauf von „I Want To Know What Love Is“, und „Juke Box Hero“ ausgezeichnet und bewies damit ihre Resonanz in der Ära von Downloads und Streaming. Die Songs von Foreigner wurden auf YouTube insgesamt fast fünfhundert Millionen Mal angeschaut, die Aufnahmen der Band werden unentwegt in Filmen und Fernsehsendungen auf der ganzen Welt eingesetzt.Der Vorverkauf für das Foreigner-Konzert im Klosterhof hat soeben begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt