Filous Bicycle-Neue Single

„‘Bicycle’ ist ein Stück, das ich als ‘Hippy Hop Song’ bezeichnen würde“, erklärt der junge Wiener. „Es vereint schrammelnde Gitarren, Mellotron-Vibes und Oldschool HipHop-Elemente. Es ist definitiv ein Song, der zu keinem anderen Zeitpunkt entstehen hätte können. Ein Österreicher, eine Engländerin und ein Australier, die sich in Los Angeles treffen, ein Idee haben, ein paar Stunden jammen und am Ende diesen Song erschaffen haben.“ Der musikalische Mix schlug sich auch in der Art und Weise nieder, wie das Trio die Aufnahmen anging: „‘Bicycle‘ schlägt eine Brücke zwischen Alt und Neu, in punkto Instrumentierung, Gesangsaufnahmen, Mixing und Mastern. Wir haben hauptsächlich altes Equipment und Instrumente verwendet und mit modernen Produktions- und Editier-Technik kombiniert. Ich liebe es, wie warm und nostalgisch der Song klingt, aber wie sehr er gleichzeitig pumpt“.TANDEM TOUR 201817.10. München, Rote Sonne18.10. Hamburg, Knust24.10. Wien, WUK08.11. Berlin, Bi Nuu