Feuerherz - neues Album "Vier" erscheint am 02.08.

Genauso wie es übrigens auch bei 1x2x3x schwierig werden wird, nicht sofort auf die Tanzfläche zu wirbeln und die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Und selbst wenn es mal nicht ganz rund laufen sollte, schaffen FEUERHERZ es mit einem Song wie ES MACHTE CRASH BOOM BANG und ihren intensiven Vocals, uns daran zu erinnern, dass der nächste Höhenflug vielleicht schon an der Bar wartet. Etwas futuristischer klingen die ersten Takte von I"M SIEBTEN HIMMEL IST EIN PENTHOUSE FREI", aber FEUERHERZ fangen uns spätestens im wohlig-warmen Chorus sicher auf, um sich mit insgesamt zwölf neuen Tracks und liebevoll ausgestatteter Fanbox für etwas mehr als VIER Jahre in den Charts und unvergessliche Liveshows zu bedanken.AUF DIE NÄCHSTEN VIER, DOMINIQUE, MATT, KARSTEN UND SEBASTIAN!„VIER“ erscheint am 2. August als Standard-CD mit 12 Tracks sowie als limitierte Fanbox-Edition mit sechs zusätzlichen Songs, vier Einzelfotos, exklusivem FEUERHERZ-Notizbuch mit Prägung und vier FEUERHERZ-Fotos plus FEUERHERZ-Kulturbeutel. Fünf Boxen enthalten zusätzlich ein „Golden“ bzw. „Silver Ticket“, deren Geheimnis die Jungs kurz vor Release des Albums lüften werden.