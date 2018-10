Auch dieses Jahr pilgerten unzählige Fans von Festival zu Festival, um ihre DJ Star Elite live zu erleben, Beats und Bässe aufzusaugen und dabei einen ganz speziellen Spirit zu erleben. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome, Defqon.1 um nur einige zu nennen, hatten auch dieses Jahr wieder neue Besucherrekorde zu melden.KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2018 – THE CLOSING enthält alle Hymnen der Festival Saison in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Trance/Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u.a.: David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Steve Aoki, Afrojack, Neelix, Timmy Trumpet, Wildstylez und vielen mehr.Tracklist:CD 101 Martin Garrix feat. Bonn - High On Life02 Dimitri Vegas, Hardwell & Like Mike – Unity03 Armin van Buuren x Vini Vici x Alok feat. Zafrir - United04 Timmy Trumpet & JETFIRE feat. Rage - Flamenco05 Steve Aoki, Deorro, MAKJ & Max Styler - Shakalaka06 Tiësto - Wave Rider07 KSHMR & 7 Skies - Neverland08 Afrojack - Another Level09 David Guetta & Showtek - Your Love10 Galantis feat. Uffie - Spaceship (MOTi Remix)11 Angemi, Grimix & Fulmo feat. Ido Dankner - Fire (ANGEMI Festival Mix)12 ARTY - Tim13 DJ Antoine feat. Kidmyn, Armando & Jimmi The Dealer - Symphony (Kidmyn Remix)14 Bob Sinclar - I Believe (Inpetto Remix)15 Regi feat. Jake Reese - Ellie (Futuristic Polar Bears Remix)16 Quintino - Brasil Connect17 Deorro & Vikstrom - DFTF18 Wolfpack & Futuristic Polar Bears - Derb19 MATTN, Futuristic Polar Bears & Olly James - Throne20 Le Scorpion & Kimura - Next LevelCD 201 Armin van Buuren vs Shapov - Our Origin02 Vini Vici - Where The Heart Is03 Neelix & Cosmonet - History04 Mark Sixma - Sinfonia05 Militia - Take Me There06 Luke Bond - U07 Vincent de Moor - Fly Away (KhoMha Remix)08 RAM & Exis - Gladiator09 Atisha - Clockwork10 DRYM & Abhishek Y2V - I Love You11 Ben Gold & Allen Watts - Strike As One12 Shinovi - Kumai13 STANDERWICK - I've Been Thinking About You14 DJ Nano feat. Chalud - Faith15 Lustral – Everytime (Sneijder Remix)16 Splinta - Shock Therapy (Rising Altitude Mix)17 Morgan Page & Jayceeoh feat. Kaleena Zanders - Lost Dreams (STANDERWICK Remix)18 Eric Chase - Dreams That We Have19 Dave202 - Venom20 Tom Staar - Flight Of The BuzzardCD 301 Hardwell & Wildstylez feat. KiFi - Shine A Light02 Headhunterz - Leap Of Faith03 Wildstylez - Heartbeat04 Da Tweekaz - Jägermeister05 Armin van Buuren - Blah Blah Blah (Brennan Heart & Toneshifterz Remix)06 Darren Styles – Switch07 Brennan Heart & TNT - Hard Knockin' Beats 201808 Cascada - Everytime We Touch (Hardwell & Maurice West Remix)09 Da Tweekaz feat. HALIENE - Bring Me To Life10 Noisecontrollers & Atmozfears - This Is Our World11 Project One - Maximum Force [Defqon.1 Anthem 2018]12 Jebroer, DJ Paul Elstak & Dr Phunk - Engel13 Rät N FrikK - 1 2 Fire14 Jerome vs Beatfighterz - Sky15 Sickddellz feat. Alina Renae - Loves Got Me Down16 Evil Activities & Endymion feat. E-Life - Broken (Wildstylez Remix)17 Manian - Hold Me Tonight (Toneshifterz & Suae & Pulsar Remix)18 Bass Modulators & Max Enforcer - Our Soul19 Husman - Future Empire20 Nacho - By Your Side