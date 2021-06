Fest- und Dankgottesdienst zum Diamantenen Priesterjubiläum

30 Jahre lang wird Harlacher in seinem Amt von Diakon Carlo Hackel begleitet. Mitfeiernder war auch Diakon Upali Fernando. 2. Bürgermeister Anton Frei erinnerte in Vertretung von Gemeindeoberhaupt Tobias Bühler an die zahlreichen von Harlacher initiierten Bauten und vor allem fotografischen Dokumentationen nicht nur gemeindlichen Geschehens. Dem Dank schlossen sich Kirchenpfleger Altbürgermeister Wolfgang Mayer und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Wagner an. Froh zeigte sich Pfarrer Thomas Schmid, dass BGR Richard Harlacher - obwohl seit 2019 im Ruhestand - ihn mit seinen 86 Jahren immer noch in der Seelsorge in der Pfarrei unterstützt.