Fernsehmoderatorin Tatjana Geßler unterstützt die Glücksnasen- Handsignierte Bücher werden versteigert-IDEAL AUCH ALS WEIHNACHTSGESCHENK

Viele wissen aber auch, das sie Buchautorin und engagierte Tierschützerin ist. Für eine Versteigerung deren Gesamterlös für den Tierschutzverein Glücksnasen geht, hat Tatjana Geßler mehrere signierte Bücher zur Verfügung gestellt. Beide Bücher haben rund 140 SeitenIm zweiten Buch berichtet die beliebte Fernsehmoderatorin 25 ihrer schönsten, lustigsten und Interessantesten Begegnungen mit Haus- und Wildtieren im Land, sowie mit exotischen und heimischen Tieren aus Baden- Württembergischen Zoos und Tiergärten ausgewählt, zum Nachlesen, Staunen und Schmunzeln.Im dritten Buch war sie für Ihre Tiergeschichten in ganz Baden Württemberg unterwegs, hat einen Pfeifenden Orang- Utan im Zoo besucht oder trieb in Cowboy Manier Wasserbüffel über die Schwäbische Alb, besuchte die einzige Züchterin von Dandie- Dinmont-Terriern im Südwesten oder war Fischen auf der Spur die auch an Land leben.