Faun, neuer Clip

Auch die aktuelle Single „Aschenbrödel“ spannt diesen Bogen. Die Melodie mag vielen bekannt vorkommen, ist sie doch von dem berühmten tschechischen Filmkomponisten Karel Svoboda für den weihnachtlichen Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ geschrieben worden. Faun haben das Lied bearbeitet und einen stimmigen Text zu dieser berühmten Melodie geschrieben. Inhaltlich geht es hier vor allem um die Rolle der weiblichen Protagonistin, die sich trotz ihrer Plagen nicht unterkriegen lässt und durch ihre Naturverbundenheit sowie ihr nicht unterwürfiges Verhalten das Blatt wenden kann und letzten Endes zur Prinzessin wird.Seit „Von den Elben“ gelingt es Faun immer wieder ihre mittelalterliche, folkorientierte Musik mit starken Hooks zu verbinden, die trotz der ungewöhnlichen Instrumentierung mit mittelalterlichen Instrumenten immer auch nach spannendem modernen Folk-Pop klingen. Das Lied „Aschenbrödel“ passt perfekt in diesen Kontext und der Song, basierend auf die faszinierende Melodie des bekannten Märchenfilms, hat in seiner faunschen Verspieltheit sogar so etwas wie Hitqualitäten. Da lohnt es sich mal genauer hinzuhören.Das neue Album „Märchen & Mythen“ erscheint am 15. November.Tracklisting Standard-Edition:1. Es war einmal…2. Rosenrot3. Seemann4. Hagazussa5. Sieben Raben6. Aschenbrödel7. Die weisse Dame8. Jorinde9. Spieglein, Spieglein10. Drei Wanderer (feat. Versengold)11. Holla12. The LilyTracklisting Deluxe-Edition:1. Es war einmal…2. Rosenrot3. Seemann4. Hagazussa5. Sieben Raben6. Aschenbrödel7. Die weisse Dame8. Jorinde9. Spieglein, Spieglein10. Drei Wanderer (feat. Versengold)11. Holla12. The Lily13. Falada14. Thalia15. Sieben Raben (Acoustic)„Märchen & Mythen Album Release Konzerte“15.11.19 Würzburg, Johanniskirche16.11.19 Kaiserslautern, Kammgarn17.11.19 Bochum, Christuskirche„Märchen & Mythen Deutschland Tour 2020"05.03.20 Hannover, Theater am Aegi06.03.20 Neunkirchen, Neue Gebläsehalle07.03.20 Wuppertal, Historische Stadthalle08.03.20 Stuttgart, Theaterhaus09.03.20 Hamburg, Laeiszhalle10.03.20 Kiel, Kieler Schloss12.03.20 Neu-Isenburg, Hugenottenhalle13.03.20 Chemnitz, Stadthalle14.03.20 Erfurt, Alte Oper17.04.20 Halle, Händel Halle18.04.20 München, Circus Krone19.04.20 Berlin, Admiralspalast