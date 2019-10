Faun kommt mit neuem Album "Märchen & Mythen" auf den Markt- 2020 große Deutschlandtournee

Wer sich mit dem Pagan-Folk - der von FAUN erfunden wurde - auseinandersetzt, erkennt sofort das Leitmotiv der mythischen Naturverbundenheit, das sich zu jeder Zeit in der Musik und den Texten der Gruppe wiederfindet. Dass dies gerade in Zeiten der exzessiven und ökonomisch motivierten Ausbeutung und Zerstörung der Natur und der resultierenden Klimakrise eine durchaus politische Dimension besitzt, sei hier nur am Rande erwähnt.FAUN werfen auf „Märchen & Mythen“ ihr ganzes Können in den Kupferkessel. Zu der mittelalterlichen Instrumentierung flechten sie ein ums andere Mal geschmackvolle, moderne Klänge in ihre ureigene Musikwelt. Mit fröhlichen und tanzbaren Liedern wie den besagten „Aschenbrödel“ ,„Spieglein, Spieglein“ und „Rosenrot“ verlassen sie dabei mutig ihre musikalische Nische, ohne dabei ihre eigentliche Mission aus dem Blick zu verlieren: den Hörern die zauberhafte, musikalische Welt des Mittelalters näherzubringen. Mit „Märchen & Mythen“ kommt eine atmosphärisch dichte Zauberwelt dazu. Die faunige Mission geht weiter. (VÖ 15.11.2019)