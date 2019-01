"Fans von Unheilig sind auch bei uns auf den Konzerten"- Ein Interview mit " The Dark Tenor"

ZUM KONZERTBERICHT ÜBER THE DARK TENOR GEHT ES HIER

Sie waren Mitglied der Semperoper. Wie kamen sie auf die Idee, sich auf Solopfaden zu begeben?Mir wurde es zu Langweilig im Chor. Wir sind mit dem Chor viel gereist. Ich wollte in ein anderes Musikgenre, und Klassik und Modern zusammenbringen.Ist ein neues Album geplant?Wir sind jetzt mit der aktuellen CD auf Tour. Als Musiker arbeitet man stetig in diese Richtung.Wie bereiten sie sich auf eine Tournee vor?Wir hatten einen Monat Probe und dann ging es los.Wie kamen die Konzerte bei Ihren Fans an?Wir haben mit dem neuen Album bis jetzt 6 Shows gespielt. Es macht einen großartigen Spaß und viel Freude. Wir sehen auf den Konzerten viele neue Gesichter.Im November geht es auf Laut& Akustisch Tour. Worin liegt der Unterschied zwischen der jetzigen Tournee und der kommenden.Während die jetzige Tour nur Laut ist, wird die kommende Tournee sowohl einen Lauten als auch einen Akustischen Teil mit einigen Balladen haben.Sie waren mit der Band von Unheilig auf Tour.Können sie sich so etwas noch einmal vorstellen?Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir hatten zwei Schlagzeuger. Bei den Konzerten gab es Songs von Unheilig und von mir. Es scheint auf gut angekommen zu sein, das war eine einmalige Sache. Aber Fans von Unheilig sind auch bei uns auf den Konzerten.