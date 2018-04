Fans der Ehrlich Brothers sprechen über die Motivation beim längsten Fanbrief dabei zu sein- Ein Interview mit fünf Fans

Immer mehr Fans beteiligen sich an dem längsten Fanbrief der Welt. Der Brief soll nicht nur die Jungs erreichen, sondern auch den Weg ins Guiness Buch der Rekorde finden. Was die Fans bewegt, warum sie sich daran beteiligen, darüber haben wir mit fünf Fans gesprochen. Weitere Faninterviews und auch eine Bildergalerie der Arbeiten werden demnächst auf diesem Portal veröffentlicht.





.Tja das ist eine gute Frage. Jedes mal wenn ich die Show der beiden sehe bin ich fasziniert. Ich denke es ist einfach ihre witzige und charmante Art die so fasziniert. Außerdem schaffen sie es das Erwachsene als Kinder ihre Show verlassen. Das schafft nicht jeder und macht sie somit einzigartig. Außerdem finde ich es klasse das sie trotz des riesigen Erfolges auf dem Boden geblieben sind.Sehr gute Frage....... aber es ist einfach Ihre Nette und umgängliche Art ! Ich liebe das einfach . Sie bringen die Menschen zum Staunen und Lachen deswegen geh ich so gern in ihre Shows. Man geht als Erwachsener rein und kommt als Kind wieder raus !:Mich fasziniert an den Ehrlich Brothers, dass die beiden viele Illusionen machen und man nicht dahinter kommt, wie sie es machen und dass man da gebannt zuschaut, wenn sie die Illusionen aufführen.Mich fasziniert einfach alles ihr aussehen ihre Art und Weise und natürlich auch die Illusionen.:Ihr Kämpferherz, ihre Art und Weise, wie Sie uns jedes mal aufs neue ein Lächeln ins Gesicht zaubern.:.Durch das EB Fanclub Magazin „All about magic…..ehrlich“:Vom Weltrekordversuch hab ich über Facebook erfahren und ich dachte mir coole Sache da machst du mit !:Durch Facebook habe ich von dem Weltrekordversuch erfahren.Ich habe einen Beitrag auf Facebook gesehen und habe nach dem Link gefragt.:Durch Facebook, ich las dort einen Post, welcher mein Interesse weckteMeine ersten Gedanken waren „WOW…was für eine geile Aktion?! Da muss ich dabei sein!“ Dann hab ich mich erst mal weiter informiert und bin dann der Whatsapp Gruppe beigetreten.:Meine erste Gedanken dazu war Sau geile Idee da will ich dabei sein !:Meine ersten Gedanken war, dass ich die Idee super finde, weil wir dann etwas von Fans für die Ehrlich Brothers machen und die Jungs sich darüber freuen werden.:Ja so gut ich kann versuche ich was für den Fanbrief zu zeichnen oder du schreiben.:Das ist ja toll, wirklich eine gute Idee. Bei dieser Aktion wäre ich gern dabei, ich möchte ein Teil davon sein.:.Leider bin ich gerade in meiner Ausbildung ziemlich eingespannt. Ich habe gerade erst meine Zwischenprüfung hinter mich gebracht und jetzt stehen noch einige Arbeiten und Projekte in der Schule an. Von daher sind freie Minuten bei mir gerade eher selten. Aber wenn ich dann mal ein freies Wochenende hab dann nutze ich die Zeit auf jeden Fall. Ab Sommer hab ich wieder mehr Zeit und dann kann ich richtig loslegen. Zum Glück geht die Aktion ja noch bis Ende des Jahres.:Ich versuche unter der Woche sehr viel für den Weltrekordversuch zu zeichnen oder zu schreiben!:Jede freie Minute nutze ich nicht, jedoch schaue ich jeden Tag auf Facebook vorbei und schaue ob die Jungs was posten und schaue, ob was auf den Fanseiten der Ehrlich Brothers gepostet wurde. Ebenso bin ich in mehreren Gruppen bei Whatsapp drin, die über die Ehrlich Brothers sind..:Ja so gut ich kann versuche ich was für den Fanbrief zu zeichnen oder du schreiben.Nein, das geht auch gar nicht. Aber ich versuche am Wochenende so viel wie möglich zu schaffen.:.Die Ideen kommen manchmal unter der Dusche oder beim Einschlafen, manchmal auch auf der Arbeit. Wenn ich mal ganz ideenlos bin schaue ich mir Videos oder DVDs der EB an. Dann sprudelt es nur so an Ideen.:Meine Ideen kommen von verschiedenen Seiten ich schau viel auf Google nach oder hol mir Anregungen in unserer WhatsApp Gruppe :):Meine Ideen kommen von den Veranstaltungen, die ich mir live angeschaut habe und denke an Situationen in den Shows zurück, wo ich bei den Illusionen verblüfft war, wie was gemacht wurde und denke daran zurück, wie ich mich gefühlt habe, als ich die beiden das erste Mal live gesehen habe. Ebenso hole ich mir Ideen,wenn ich mit meiner Mutter über die Ehrlich Brothers rede, die die Ehrlich Brothers ebenso gut findet wie ich.Meine Ideen bekomme ich wenn ich die DVDs schaue oder mit meinen Eltern über die Jungs rede.:Unterschiedlich. Teilweise kommen die Ideen von mir selbst, teilweise aber auch aus dem Internet auf Seiten wie Pinterst. Ich schau mir auch oft die DVD's an, um mir Ideen zu holen.Sehr viel. In meiner freien Zeit habe ich eigentlich ständig mit den EB zu tun. Entweder ich arbeite an dem Fanbrief oder ich schaue Videos der beiden.Mit den EB verbring ich sehr viel Zeit gedanklich bin ich sowieso immer bei innen plane die nächsten Shows und rede mit meinen Mädels in den WhatsApp Gruppen sehr viel über die Jungs. Sie haben mich einfach verzaubert:Wenn es um die Ehrlich Brothers geht verbringe ich eigentlich jeden Tag Zeit mit den ehrlich Brothers, da ich auf Facebook schaue,was es auf der Seite der Ehrlich Brothers und auf den Fanseiten Neues gibt. Ebenso bin ich in sehr vielen Whatsapps Gruppen rund um die Ehrlich Brothers drin, wo es oft um die Ehrlich Brothers geht.:Ich verbringe sehr viel zeit mit ihnen da meine Eltern jeden Moment mit ihnen genießen ob im TV oder live da die Ehrlich Brothers meinen Eltern ihre Krankheiten für einige zeit verschwinden lassen.Schon sehr viel. Grade auch durch die Aktion. Ich sehe sie jetzt auch noch 3x in den nächsten Monaten wieder live.:Zwei Weltrekorde sind schon in den Händen der Jungs. Nun will auch ich dazu beitragen das ein dritter Weltrekord zu den Jungs kommt. Ich bzw. wir als das #Team Ehrlich Brothers wollen Andreas und Chris den Zusammenhalt unter den Fans zeigen. Ich finde das einfach eine tolle Sache und ich bin mir sicher, dass wir ihnen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Allein das ist Grund genug ein Teil der Aktion zu sein.:Ich möchte ein Teil vom Weltrekordversuch sein weil ich den Jungs eine Freude machen will und weil ich allen zeigen möchte das man alles zusammen schaffen kann !:Ich finde es toll, was die Ehrlich Brothers uns geben, sie heitern einen auf, wenn es einem schlecht geht, wenn man mal etwas Ablenkung haben will, guckt man sich die Jungs an und man ist fasziniert. Darum finde ich es gut, wenn man den Jungs etwas zurückgeben kann. So sehen die Ehrlich Brothers, dass wir auch was für sie machen und das wir hinter Ihnen stehen, egal was kommt.:Ich möchte gerne ein teil sein weil ich bin von ganzem Herzen bei den Ehrlich Brothers bedanken möchte das sie mein Eltern für einige zeit alles schlechte was sie erlebt haben oder fühlen verschwinden lassen.Weil ich damit ein Zeichen setzen möchte. Für Zusammenhalt und Respekt. Alles kann man schaffen, wenn man nur fest genug daran glaubt.:Zeitlich wird das wohl für die beiden nicht machbar sein. Sie haben ja so schon sehr viel um die Ohren. Ich denke aber sie werden sicher in manch einer freien Minute mal ein Blick darauf werfen und manches überfliegen.:Also ob die Ehrlich Brothers den Brief lesen ?das ist echt eine sehr gute Frage ich denk mal sie werden ihn durchblättern und vielleicht das ein oder andere lesenaber da ihr Terminplan ziemlich straff ist denk ich nicht das sie den ganzen Brief sofort lesen werden. Aber sie werden ihn mit Sicherheit in Ehren halten denn er erinnert daran das mal alles schaffen kann wenn man nur will und mit Magie ?:Wenn die Ehrlich Brothers Zeit haben sollten werden sie es auf jeden Fall lesen bzw. zumindest versuchen dass sie da etwas davon lesen.:Ja ich denke schon zwar vielleicht nicht alles sofort aber nach und nach ganz bestimmt.:Natürlich hoffe ich es sehr. Ich denke, das sie sich den Brief schon anschauen werden, nur eben nicht jede Seite einzeln.