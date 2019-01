Erfolgreiches Debüt des CHRISTMAS GARDEN in Stuttgart

Das erfolgreiche Konzept wird im nächsten Winter fortgesetzt und die Besucher dürfen gespannt sein, mit welchen funkelnden Highlights und gastronomischen Neuerungen die Wilhelma 2019 in Szene gesetzt wird.In gut sieben Wochen flanierten seit Mitte November rund 350.000 Besucher über die illuminierten Weihnachtstrails im Botanischen Garten Berlin, in Schloss & Park Pillnitz sowie in der Wilhelma Stuttgart. Mit den zwei neuen Städten Dresden und Stuttgart wurde für 2018 das angestrebte Ziel erreicht, das Erfolgsmodell nach Berlin auch in weitere Regionen Deutschlands zu tragen.Christian Diekmann, Vorstand der DEAG und Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH, zur erfolgreichen Saison 2018/2019: „Wir sind rundum glücklich mit dem neuen Standort in Stuttgart, der wie das Christmas Garden ‚Mutterschiff‘ Berlin als Location für das Konzept perfekt passt. Eine so schnelle Ausweitung mit einem komplett neu produzierten Format ist nur mit einem sehr gut funktionierenden Team realisierbar. Mit dieser Idee haben wir eine Marktlücke in der Wintersaison gefunden. Wir möchten uns bei C2 Concerts, der Wilhelma, den Behörden für die gute Zusammenarbeit und natürlich den Stuttgartern, die eine erfolgreiche Premiere des Christmas Graden erst ermöglicht haben, bedanken. Die positive Besucherresonanz zeigt uns, dass die Besucher aufgrund von acht Monaten intensiver Vorbereitung, vieler neuer Ideen eine magische Reise genossen haben!“Christian Doll, Geschäftsführer von C2 Concerts, ist ebenfalls zufrieden: „Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gemeinsam mit unseren Partnern gelungen ist, dieses für Stuttgart und die Wilhelma neue Konzept so hervorragend und dazu noch sehr erfolgreich umzusetzen. Der Christmas Garden hat in der Wilhema ein wunderbares neues Zuhause gefunden“