Endlich wieder live! Marc Marshall geht auf HERZSCHLAG-Tour -EINMALIGES KONZERT ERLEBNIS ZU GEWINNEN-INFOS IM BERICHT- Auch Ulm steht auf dem Tourplan

EINMALIGES KONZERTERLEBNIS ZU GEWNNEN

Eigentlich wollte er „nur“ ein paar Solo-Konzerte spielen, wollte Bühnenluft atmen, die Energie des Publikums spüren und seiner großen Leidenschaft nachgehen – dem Singen. Aus „ein paar Auftritten“ wurde eine ganze Tour und unverhofft stand er auch im Tonstudio und sang Lieder ein – Lieder, die zu seiner Herzensangelegenheit wurden.Mit HERZSCHLAG blickt der 53-jährige Sänger nach vorne und auch zurück. Neue Titel verschmelzen mit persönlichen Meilensteinen. So gibt es einen neuen Mix des Titels „Besser so hier“ aus Marshalls erstem Solo-Album „Nimm Dir Zeit“ (2008) zu hören, was ihm für dieses persönliche Projekt genauso wichtig war, wie mit „Mach mir Dein Herz auf“ eine Hommage an sein Erfolgs-Duo Marshall & Alexander, das seit knapp 20 Jahren eine sehr wichtige Rolle in der Karriere und dem Leben des Sängers spielt. Auch neue Lieder aus der Feder des Multitalents dürfen natürlich nicht fehlen; ist doch das Schreiben und Komponieren für Marc Marshall ein wunderbares Ventil, um seinen Gefühlen und Erfahrungen Ausdruck zu verleihen und sie zu verarbeiten. „Glaub an mich“ ist so eines. Oder „Du hast mir gerade noch gefehlt“. Wundervolle Texte, eingebettet in Melodien, die einladen, die Augen zu schließen, sich dem Herzschlag hinzugeben und sich einfach fallen zu lassen. Emotionen pur.Einen besonderen Platz auf dem Album nimmt auch ein Medley zu Ehren Harry Belafontes ein, der Marshall nicht nur früh musikalisch prägte, sondern ihn auch heute noch inspiriert. Natürlich werden die Evergreens des großen Belafonte, der 2017 seinen 90. Geburtstag feierte, auch LIVE auf der HERZSCHLAG-Bühne nicht fehlen. Begleitet wird er auf der neuen Tour von dem Pianisten René Krömer.HERZSCHLAG ist Marc Marshall pur. Er lässt die Musik vor allem LIVE auf Tour für sein Herz sprechen: die Melodien, die Texte, die Emotionen. Ein Flügel, eine Stimme und viel Gefühl. „Dabei geht es mir immer um die ungefilterte Verbindung mit meinem Publikum. Das befreit. Das motiviert. Da finde ich Zufriedenheit. Ich bin auch nur ich, Mensch und Sänger. Gerade deshalb werden sich viele in den Texten und meiner Musik wiederfinden. Diese Lieder haben mich sehr bewegt. Musik ist eben die universelle Sprache, die uns alle auf diesem Planeten verbindet. Und wenn wir uns aufeinander einlassen, werden unsere Herzen an diesen Abenden synchron schlagen!“www.marc-marshall.deHERZSCHLAG-TOUR 201708.09.2017 Leipzig Gewandhaus09.09.2017 Potsdam Nikolaisaal10.09.2017 Schwedt/ Oder Uckermärkische Bühnen21.09.2017 München Gasteig22.09.2017 Bensheim Parktheater23.09.2017 Ulm Kornhaus24.09.2017 Schwäbisch-Hall Neubau-Saal29.09.2017 Eberswalde Haus Schwärzetal30.09.2017 Wittenberge Kultur- und Festspielhaus01.10.2017 Timmendorf Trinkkurhalle28.10.2017 Bremen Die Glocke29.10.2017 Düsseldorf Savoy Theater02.11.2017 Nürnberg Meistersingerhalle03.11.2017 Bad Orb Konzerthalle04.11.2017 Werl Stadthalle05.11.2017 Gummersbach TheaterMach mit!„HERZSCHLAG-MOMENTE“ - Dein Lied, Deine GeschichteUnd gewinne ein einmaliges Konzerterlebnis!Nah bei seinen Fans war Marc Marshall schon immer. Auf der neuen „Herzschlag-Tour“ wird es noch persönlicher. Wie viele Momente gab es in Deinen Leben, bei denen Dir das Herz bis zum Halse schlug? Wie viele Momente haben Dich so tief bewegt, dass sie sich eingebrannt haben, in Deinen Kopf, in Deine Seele? Diese Momente hatte auch Marc in seiner schon lange Jahre andauernden Karriere. Nicht umsonst heißt seine neue CD und die dazugehörige Tour „Herzschlag“. Wie schön wäre es, genau diese Momente miteinander zu teilen.Gibt es einen Künstler mit einem besonderen Lied, das Dich an ein bewegendes Ereignis in Deinem Leben erinnert? Hast Du vielleicht zu einem bestimmten Lied mit der Liebe Deines Lebens getanzt? Zu welchem Song hast Du eine besondere Erinnerung? Was hast Du zu dieser Musik erlebt? Hier suchen wir Deine Geschichte zu Deinem Lied. Mach mit bei der großen „Herzschlag-Momente“-Aktion und teile Deine Erinnerung mit vielen Menschen. Eine Auswahl Eurer Geschichten wird Marc Marshall ab September auf seiner Tournee präsentieren. Darüber hinaus werden die bewegendsten Geschichten u.a. auf unserer Website veröffentlicht.Auf die Einsender der bewegendsten Geschichten wartet ein besonderes Dankeschön. Marc Marshall singt Deinen Song nicht nur live auf einem seiner „Herzschlag“-Konzerte, sondern lädt Dich auch persönlich dazu ein! Du reist innerhalb Deutschlands kostenfrei an, lernst Marc persönlich kennen und erlebst die Aufführung Deines Liedes und Deiner Geschichte hautnah!Teilnehmen ist ganz einfach.1. Du besuchst die Internetseite www.herzschlag-momente.de, hinterlässt Deinen Namen und Deine E-Mail-Adresse und beschreibst Deinen Moment mit Deinem Lied. Dazu hast Du die Möglichkeit Bilder zu senden, die Dich oder die zur Geschichte passenden Personen und Situationen zeigen.2. Du schickst uns eine E-Mail mit Deiner Geschichte, Deinem Lied und gerne auch Bildmaterial.3. Natürlich geht die Teilnahme auch per Post. Dazu sendest Du uns einfach einen Brief mit Bildmaterial an: Drei Elemente, co Marc Marshall, Lothringer Str. 36 in 44805 BochumWir freuen uns auf Dich, Dein Lied und Deine Geschichte.Herzschlag-Momentewww.herzschlag-momente.dedeine@herzschlag-momente.deÜber Fotos und anderes Material freue wir uns natürlich besonders. Bitte berücksichtige aber, dass wir Euer Material nicht zurückschicken können. Die Teilnahmebedingungen schicken wir gerne zu, diese sind aber auch über die Website www.herzschlagmomente.de abzurufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen