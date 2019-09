ELIAS „I Give You The Best”-Neue Single

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



„I Give You The Best“ ist ein Vorbote auf ELIAS kommende EP „HIM“. ELIAS ist ein Geschichten-Erzähler, stiller Beobachter und wort-versierter Zaungast, der all das zu Songs verwandelt, die uns mitten ins Herz treffen, berühren und immer auch ein Stück Hoffnung geben. Schöner kann man den Herbst nicht einläuten!