Elfriede Grimmelwiedisch:"Es gibt einen neuen Elfi Song: Elfi schenk mir ein Selfie"- Ein Interview mit Ewald Blum wie Elfriede wirklich heißt zum 50 jährigen Bühnenjubiläum

: Jetzt geht es in die heiße Phase der Fasenacht zu. Wie viele Auftritte absolviert Elfriede ?Ich gehe das inzwischen langsam an, bin ich doch schließlich in Halbpension. Ca. 11 Auftritte stehen an.: Wie viel Kostüme besitzt Elfriede?Jedes Jahr gibt es ein Neues, für die Fernsehsitzung. Altes wird immer wieder aussortiert. Z.Z. hat Elfriede etwa 10 Kostüme.: Sie haben ein neues Programm „ Ämol geht noch“. Wird bei Ihren Auftritten auch etwas in der Fasenacht auftauchen?Jawohl, verschiedene Gags und ein Lied finden auch in die Faasenacht Eingang: Sie haben 50 jähriges Bühnenjubiläum. Wird das besonders gefeiert?Das Bühnenjubiläum wird mit meinem neuen Stück gefeiert, so zum Beispiel am Rosenmontag in der Bel Etage. Nach dem Bühnenstück wird immer noch gesproocht unn äner geschnappt.: Wie kam denn die Idee zu Elfriede ?Anlässlich einer erstmalig im Saarland kreierten Herrensitzung in Dudweiler. Hierfür wurde eine leicht frivole Frauenfigur gesucht.: Sie sind sicher wieder bei der Saarbrücker Fasenacht dabei. Wie bereiten sie sich darauf vor?Auswendig lernen und immer wieder am Vortrag feilen: Können sie schon ein kleines Detail verraten, was sie bieten?Neuer Sketch mit meinem Lewwerwürstche, neue Gags, Pointen zu anwesenden Promis, der Elfisong: „Elfi schenk mir ein Selfi…..“: Wie lange braucht Elfriede in der Garderobe?Je nach Aufwand 30-40 Minuten.: Was möchten sie den Fasnachtern mit auf den Weg geben?„Aus allem e Beschde mache. Sich nidd ärgern, wenn einem ein Vogel auf den Kopf kackt, sondern sich darüber freuen, dass Kühe nich fliegen können“