Eine Operndiva spielt nicht nur, sondern lebt die Maria Callas- Lauren Francis begeistert und fasziniert in München

Was hier der Waliser Opernstar Lauren Francis dem Auditorium bietet, ist nicht einfach ein Theaterstück, sondern ganz ganz große Kunst. Für Lauren Francis hat ihr Mann Franz Garlik das Leben der Maria Callas Inszeniert. Und bereits nach wenigen Minuten wird dem Auditroium klar. Lauren Francis spielt in München die Rolle nicht nur, sie lebt sie .

Das rund eineinhalb Stündige Theaterstück zeigt dem Publikum ein Leben der Maria und der Callas das geprägt ist von allen ihren Facetten: Enttäuschung, Verletzung, Zerbrechlichkeit bis zur Kampfeslust.Im roten Kleid spielt Lauren Francis die Callas als wäre die Diva persönlich auf der Bühne. Es wird eine Reise durch das Leben der Diva. Callas ist eine Diva die mit ihrer Schauspielkunst die Oper des 20. Jahrhunderts revolutionierte.Callas bewegte die Menschen und faszinierte wie keine andere Sängerin die Musikgeschichte.Deutlich wird auch in dem Theaterstück das sich zwischen dem Mythos Callas und dem Menschen Maria immer tiefere Abgründe auftun.Das Highlight dieses Theaterstücks sind die Arien die die Callas berühmt gemacht haben. Unter anderem sind diese 6 Arien die die studierte Opernsängerin mit einer Inbrunst das einem das Blut in den Adern gefror, vortrug von Puccini und Verdi.Lauren Francis schaffte es das eine Ruhe im Raum war, das man eine Stecknadel hätte fallen hören. Das gebannte Auditorium schaute auf die Diva .Lauren Francis stand der Maria Callas in nichts nach. Sie gibt die perfekte Diva, umso erstaunlicher ist das Auditorium wie Kindlich naiv dagegen Maria wirkt.An diesem Abend wirkt die Callas so nahbar wie sie wohl zu ihren Lebzeiten kaum war. Nicht umsonst quittierte das Auditorium dieses Theaterstück mit Applaus und Bravorufen.Wenn jemand wie Lauren Francis so eine Rolle nicht nur spielt, sondern lebt kann man nichts anderes tun als Respekt zollen für diese Aufführung. Eigentlich wäre es an der Zeit das sich die Fernsehanstalten diesem Stück widmen. Lauren Francis, Franz Garlik und Autor Wolfgantg Schuhkraft hätten es verdient. Wer die Möglichkeit hat, soll dieses Stück unbedingt ansehen.