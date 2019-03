Eine kulinarische Operette in fünf Gängen - Die Fledermaus in Quartettbesetzung feiert im Dehner Blumen Hotel in Rain am Lech Premiere- Weitere Termine in Deutschland -Eine Bildergalerie

INFOS UND AUFFÜHRUNGSTERMINE GIBT ES HIER

Regisseur Franz Garlik hat hier eine Meisterleistung vollbracht.Er hat seine Inszenierung für die Fledermaus für eine Quartettbesetzung umgeschrieben. Die vier Schauspieler und Sänger/innen in der Besetzung von Lauren Francis, Franz Garlik, Ben Maier und Aneta Liepina spielten zahlreiche Doppelrollen. Das Auditorium erlebte ein 90 Minütiges Kulturelles Programm, lustige Dialoge z.b. als Rosalinde( Lauren Francis) von den anwesenden Damen wissen möchte, wie sie das mit ihren Liebhabern machen. Die Besetzung mit den vier hochkarätigen Sängern und den tollen Kostümen war eine Augenweide. Die Stimmen der vier kann man eigentlich nicht beschreiben. Sie singen nicht nur, sondern sie leben jede einzelne Rolle.Es war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Aufführung. Der dritte und vierte Teil spielte sich nicht auf der Bühne sondern ,mitten im Publikum ab. Dadurch waren die einzelnen Stimmen noch Intensiver wahrzunehmen. Außerdem gab es zwischen den 5 „ Kulturellen Gängen“ 4 Kulinarische Gänge.Musikalisch glänzte am Piano die in Berlin lebende Corinna Söllner. Das Auditorium gleich mehrfach miteinbezogen.Kurz zum Inhalt: Gabriel von Eisenstein ( Franz Garlik) muss eine Arreststrafe wegen Beleidigung einer Amtsperson antreten. Da befolgte er gerne den Rat seines Freundes Dr. Falke( Ben Maier) sich in der Nacht vorher, beim Prinzen Orlofsky zu amüsieren. In Wirklichkeit hat Dr. Falke vor, sich für einen früheren Streich Eisensteins zu revanchieren.Auf dem Maskenball trifft er dann auf sein Stubenmädchen Adele ( Aneta Liepina), die mit dem Kleid seiner Frau auftaucht und umwirbt dort seine eigene Maskierte Frau Rosaline. Der Verehrer von Rosalinde(Lauren Francis), Alfred ist aufgrund von Verstrickungen vorher an Stelle von Eisenstein ins Gefängnis gewandert. Vom Champagner angeheitert erzählte Eisenstein vor allen Gästen, wie er einst Dr. Falke blamierte, als er ihn für ein Fledermauskostüm nach einem Maskenball dem Spott der Marktfrauen und Gassenbuben aussetzte. Doch als Eisenstein am darauffolgenden Morgen das Gefängnis betritt, stellte er fest, dass er der „ Rache der Fledermaus“zum Opfer gefallen ist.Wer nicht da war, der hat wirklich etwas versäumt.Aber es gibt noch Möglichkeiten das in Deutschland zu erlebenWie Regisseur Franz Garlik auf Nachfrage bestätigt, sind in Deutschland weitere Aufführungen geplant. Unter anderem auf der Insel Föhr, in Kehlheim auf einem Schiff und im Schwarzwald.Das es in der Region noch einmal aufgeführt wird, ist nicht ganz ausgeschlossen. Selten so einen schönen Abend erlebt.So macht Klassik Spass. Standing Ovations beendet einen grandiosen Abend