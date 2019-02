Eine Konzerthommage an Michael Jackson- Rund 2000 Besucher erlebten in der Neu- Ulmer Ratiopharm Arena eine Konzertshow der Extraklasse- Standing Ovations

Ein Musical ist es weniger, man könnte es eher mit einer Konzerthommage an Michael Jackson beschreiben. Waren im ersten Teil noch die Songs der Jackson 5 zu erleben, mit einem kleinen Michael Jackson und den Jackson 5, kamen nach der Pause die ganz großen Klassiker von Jackson. Hinter einer Schiebewand war die sechsköpfige Band, die man selten zu sehen bekommt.Thriller Live ist ein echtes Phänomen. Am Londoner Westend schaffte die Tribute Show mit mehr als 4000 Vorstellungen sogar den Sprung in die Top 15 der Shows mit den längsten Laufzeiten. Die Show präsentiert über 30 Songs des Kings of Pop, und lässt das Auditorium eintauchen in das künstlerische Vermächtnis. Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie " ABC" über Welt Hits wie Bad und Billie Jean" bis hin zu den Songs aus dem legendären " Thriller" Album.Fünf brilliante Sängerinnen und Sänger, lassen diese Musikalische Konzerthommage zu einem Aussergewöhnlich Musikalischen Erlebnis werden. Das Auditorium geht vom ersten Song an mit. Zu den besonderen Highlights zählt der oben bereits erwähnte Kinderdarsteller ( Jay- Jay Prince), der als junger Michael allabendlich Liebling des Auditoriums wird.Die spektakulären Choreografien, die das Publikum zu sehen bekommt, haben sie Gary Lloyd und LaVelle Smith Jr. zu verdanken. Letzterer ist Originalchoreograf des mehrfach ausgezeichneten Videos zu " Dangerous" und fünffacher Gewinner des MTV Video Music Awards Thriller.„Thriller Live“, die hochwertige Hommage an Michael Jackson, läuft seit sechs Jahren im 1888 eröffneten Lyric Theatre. Fazit: Besser kann man die Musik des King of Pop nicht den Menschen näher bringen. Es war, als wäre Michael dabeigewesen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich diese nicht entgehen lassen. Einfach sehenswert. Tosenden Applaus,und Standing Ovations sprachen eine Sprache für sich.