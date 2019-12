Eine Hommage an Ernst Mosch Holger Mück & seine EGERLÄNDER MUSIKANTEN Egerländer Blut! - Am 05.04.2020 im Forum am Hofgarten in Günzburg um 16:00 Uhr

Tickets sind

Egerländer Blasmusik aus Leidenschaft - das ist die Devise von Holger Mück und seinen Egerländern. Sie stehen für Musik mit Herz und Temperament, die unter die Haut geht. Dies stellen sie in ihrem neuen Programm „Egerländer Blut“ erneut unter Beweis.Die Liebe zu den einmaligen Egerländer Melodien führte die Vollblutmusiker aus Nordbayern und Südthüringen im Jahr 2004 zusammen.In ihrer Hommage an Ernst Mosch treffen eigens für das Orchester arrangierte und komponierte Titel auf klassische Böhmische Blasmusik.Schon längst hat sich das Orchester durch Auftritte wie in der MDR-Sendung „Wernersgrüner Musikantenschenke“, Konzerten im Radio oder ausverkauften Hallen einen Namen gemacht. Der originale Egerländer Klang begeistert sowohl die ältere, als auch die jüngere Generation.In ausdrucksstarken Solo-Interpretationen beweisen die Musikanten, dass sie ihre Instrumente von der Pike auf beherrschen.Neben den versierten Instrumentalisten gehört auch die einfühlsame Darbietung der beiden Gesangssolisten zum Ensemble und rundet das klangliche Repertoire ab. Schmeichelnd weicher Gesang, sowie der unverwechselbare Sound sind das Markenzeichen des Orchesters und der Garant für ein unvergesslichesKonzerterlebnis.