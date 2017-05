Eine bisher einmalige Mischung in der Musikszene- Alyzee veröffentlicht ihr Debütalbum Frischer Wind in der Musikbranche- An ihr kommt keiner Vorbei

Der Hörer dieses aktuellen Albums um das es geht fragt sich manchmal schon, was läuft in unserer Musikbranche langsam falsch, ein Sänger mit Coverversionen gewinnt DSDS, die Grand Prix Teilnehmerin erreicht den vorletzten Platz, und von jemand der es mehr als verdient hat ist bisher in den Rundfunkanstalten kaum etwas zu hören ist. Das muss sich schleunigst ändern. Außerdem gehört sie in das Vorprogramm eines Weltstars auf die Bühne.

Wer ist diese junge Frau: Alyzee?

Die Rede ist von Alyzee. Die gebürtige Türkin die in Frankfurt lebt hat mit ihrer Debüt CD ein Hammeralbum auf den Markt gebracht. Es ist Rockmusik vom feinsten mit Orientalischen Einflüssen, wie sie bisher kaum zu hören war.Schon der erste Song der Künstlerin ein richtiger Ohrwurm die im vergangenen Jahr mit dem Album den Deutschen Rock&Pop Preis und den Platz 2 mit der Besten Rockband belegte „ I´d live my Live“ gehört eigentlich jeden Tag dreimal mindestens durch die Radioäther gejagt. Einfach der Hammer. Und so wie der erste Song ist, zieht sich dieser Musikstil wie ein roter Faden durch das ganze Album mit insgesamt 12 Songs weiter. Es ist Musikalisch eine sehr Interessante Mischung. Was nicht unerwähnt bleiben darf ist die Band. Die sich mit einem Wort beschreiben lässt. Hammer.Kraftvoll, voller Spielfreude, nichts musikalisch überdimensioniert, es passt einfach alles.Und hörenswert ist nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Texte .Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau besingt Alyzee in „NoNO.“Ein Kraftvoller Song vom Text her ist der tiefgründige Titel„ Kill with me“. In dem Text geht es darum, dass man in unserer Gesellschaft nicht wegschauen soll, wenn einem anderen Gewalt angetan wird, da man sich sonst zum Mittäter macht. Ein weiteres Beispiel ist der Song“ All My Lying“ der sich mit dem Thema wie oft man sich selbst belügt, nur um sich anzupassen und damit Liebe und Anerkennung zu erfahren.Zusammen mit ihrer hervorragenden Live Band präsentiert sich ihre Musik mit kräftigen Rock- Gitarren Riffs, von akzentuierten Steichersätzen ergänzt und durch den Einzigartigen Gesang der Stimme Alyzee´s, die bei einigen Songs wie zerbrechlich und manchmal Stark wirkt, ist das Album ein einmaliger Hörgenuss. Durch die Art und die Phrasierungen der Musik kann der Hörer ihre orientalischen Wurzeln hören und fühlen, und sich in eine andere Welt versetzen lassen.Dieses Album und der Künstlerin kann man nur eine großer Karriere voraussagen. Das Debütalbum tut sein übriges.Und die Radiostationen werden an ihr nicht vorbeikommen. Alyzee sagte in einem Interview: Ich möchte mit meinen selbst komponierten und geschriebenen Songs den Menschen das geben was viele in ihrem Leben vermissen: Liebe, Hoffnung und Zuversicht“. Eines hat sie vergessen: Megastarke Musik die Kulturen miteinander verbindet. Besser kann Integration und Verbindung verschiedener Natonen nicht sein. Ganz großes Musikalisches Kino diese PlatteAlyzee erblickte in einem kleinen Ort in der Nähe der Metropole Gaziantep unweit der türkisch-syrischen Grenze das Licht der Welt. Im Alter von 2 Jahren verlässt sie mit ihren Eltern und ihren 4 Geschwistern ihre Türkische Heimat und zieht nach Deutschland. Als ein Jahr später unerwartet ihre geliebte Mutter stirbt, findet sie Trost in der Musik. Ihr Vater ein Arbeitersohn aus einem konservativen Elternhaus besteht darauf das sie eine solide Ausbildung zur Augenoptikerin absolviert. Kaum war sie Volljährig verlässt sie ihr Elternhaus und folgt ihrer Musikalischen Berufung.Gott sei Dank. Diese Frau ist mit ihrer Musikwelt ein Geschenk des Himmels.Während einer Karaoke Show wird sie von einem Talent Scout entdeckt und zu ersten Studioaufnahmen eingeladen. Sie war schon als Sängerin für Acts wie Sabrina Setlur, Lafee Future Trace hinter dem Mikrofon. Die junge hübsche Künstlerin hatte aber auch unter anderem im Hollywood Streifen Bloodrayne mit Stars wie Michal Paré, Clint Howard sowie dem TV Spilefilm wie „ Der Blender“ mit Tom Gerhardt das Leben hinter der Kamera entdekt.In der Türkei war sie schon 2008 ein Superstar.Unter dem Künstlernahmen „ Sivasli Safiye“ hatte sie Auftritte in hochkarätigen TV Shows die mit Wetten Dass gleichzusetzen ist.Mit ihrer ersten Single „Why Do I“ schaffte sie in der Türkei ihren Durchbruch. Im Jahr darauf wurde sie von dem ägyptischen Superstar Hisham Abbas entdeckt, der auf der Suche nach einer Duett Partnerin war.In den arabischen Ländern feierte sie große Erfolge, doch das kann noch nicht alles sein, was die in Frankfurt lebende Sängerin will. 2010 war sie unter anderem bei Falco´s Hit „The Spirit Never Dies“ Backgroundsängerin. Ein Jahr später komponierte sie den Soundtrack für Bloodrayne und hat eine Sprechrolle. 2013 war sie beim Bundesweiten Projekt vom Familienministerium Bayern „ Gewalt verhindern Integration fördern“ zusammen mit Schauspieler Ralf Möller involviert. Ausserdem hatte sie im Film „Der Blender“ mit Tom Gerhardt eine Sprechrolle , und war beim Deutschen Rock und Pop Preis in Wiesbaden Jurorin.Im Jahr 2014 hat die hübsche Komponistin für internationale und rennomierte Produzenten gearbeitet. 2015 nahm sie ihr Debüt Album in dem Studio auf in dem auch schon Peter Fox und Silbermond gearbeitet haben.Im darauffolgenden Jahr entstand unter anderem das Musik Video zu „One Wish“ ihrer ersten Single.In diesem Jahr wurde nun das Album sowie die neue Single „I´d Give My Life“veröffentlicht. Im April diesen Jahres war nun der Tourauftakt die unter anderem vom Musiker Magazin präsentiert wird. Die Tournee wird sie im Herbst diesen Jahres auch in unsere Region führen.Natürlich werden wir zu gegebener Zeit ein Interview mit der Künstlerin veröffentlichen, sowie über das Konzert berichten. Wenn das nur halb so spitze wird, wie die erschienene CD, dann kann das nur ein Megakonzert werden. Fazit: Wer auf gute Musik steht, kommt an dieser Künstlerin und der Musik auf keinen Fall vorbei. Könnte man fünf Sterne vergeben, würde ich zehn Sterne vergeben. Mehr gibt es nicht zu sagen. Doch die Tournee muss weitergehen, diese Musik muss in ganz Deutschland Live zu erleben sein. Diese Frau wird Musikalisch ihren Weg geben, und über kurz oder lang wird an ihr und ihrer Band keine Radiostation vorbeikommen, und auch die Bildschirme wird sie Musikalisch erobern.